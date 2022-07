Rīta agrumā Auru pagastā ceļa malā atrod neviena nepieskatītu zēnu

Otrdien ap pulksten 7.15 Valsts policijas Dobeles iecirkņa darbinieki Auru pagastā uz vietējās nozīmes ceļa pamanīja gar brauktuves malu ejam mazgadīgu bērnu, ko neviens nav pieskatījis, informēja policijas Zemgales reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Dace Kalniņa.

Ņemot vērā, ka tuvumā nebija citu personu un netālā apkārtnē neatradās neviena māja, policisti apturēja dienesta transportlīdzekli un vēlējās nogādāt zēnu pie ģimenes. Sākotnēji neizdevās noskaidrot bērna personas datus un dzīvesvietas adresi, tāpēc viņš tikai aizvests uz atbalsta centru ģimenēm un bērniem.

Pēc neilga laika Dobeles iecirknī ieradās sieviete, kura vēlējās rakstīt iesniegumu par bezvēsts prombūtnē esošu astoņgadīgu bērnu, un izrādījās, ka tas ir zēns, kuru policisti vienu pašu bija sastapuši uz ceļa Auru pagastā.

No mātes tika pieņemts paskaidrojums par izveidojušos situāciju. Kā likumsargiem stāstīja sieviete, bērns no mājām izgājis agri no rīta, kamēr visi pārējie ģimenes locekļi vēl esot gulējuši.

Policijā atteikts uzsākt kriminālprocesu un par notikušo informēta bāriņtiesa.

Policija uzsver, ka viens no vecāku uzdevumiem ir rūpēties par bērnu dzīvību un drošību. Lai izvairītos no traģiskiem negadījumiem, ir svarīgi atcerēties, ka ikvienam vecākam jebkurā diennakts laikā ir jāzina, kur atrodas un ar ko nodarbojas katrs viņa nepilngadīgais bērns.