Inspektori Ģirts Zvaigzne un Gunārs Āķis ir policisti ar 25–28 gadu stāžu. Viņi labi parzina Rīgu un var stundām ilgi runāt par savu darbu. Starp citu, tieši viņi bija tie, kuri devās arī uz neseno traģisko avāriju netālu no Dienvidu tilta, kuras rezultātā gāja bojā 38 gadus vecs motociklists.16. septembra rītā portāls "Delfi" kopā ar Ceļu policijas darbiniekiem vairākas stundas pavadīja Rīgas ielās.

No 16. līdz 22. septembrim ES dalībvalstīs notiek Eiropas Ceļu policijas tīkla organizētā akcija "ROADPOL Drošības dienas". Policija pastiprinās ceļu satiksmes drošības uzraudzību, šogad īpašu uzmanību pievēršot mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem (gājējiem, velosipēdistiem, motorolleru vadītājiem), kā arī drošības jostu un bērnu sēdekļu lietošanai. Policijas redzeslokā būs arī ātruma ierobežojumu un mobilo telefonu izmantošanas pastiprināta kontrole.

Reidu sākam no Valsts policijas ēkas Čiekurkalnā, virzoties centra virzienā pa viaduktu gar Gustava Zemgala gatvi. Rīta stundās uz ceļiem ir sastrēgumi, autovadītāji nervozē, kāds spēlē "šahu", haotiski mainot braukšanas joslas, tomēr, pamanot, ka kolonnā parādījusies policijas automašīna, beidz manevrus.

Agresīvs braukšanas stils, kā arī ātruma pārsniegšana Latvijā ir diezgan bieži pārkāpumi. Inspektori stāsta, ka visbiežāk nervoza atmosfēra ielās ir no rīta, kad visi dodas uz darbu vai mācībām, un pēc tam vakara stundās, kad ļaudis steidzas mājās vai izbrauc no pilsētas uz vasarnīcām. Dienas laikā uz ceļiem situācija ir salīdzinoši mierīga, taču viss ir atkarīgs no konkrētās dienas. Ļoti bieži Ceļu policijas redzeslokā nokļūst Dienvidu tilts, arī apļveida krustojumos saspringtas situācijas nav retums. Runājot par Pārdaugavu, problemātisks ir Vienības gatves krustojums ar nobrauktuvi no Mārupes (Tīraines). Ņemot vērā šajā virzienā pieaugošo satiksmes plūsmu, krustojums jau sen "uzprasās" pēc luksofora.

Kamēr mēs braucam, pa rāciju pienāk ziņa, ka Krasta ielas rajonā ir piefiksēts autovadītājs, kura braukšanas stils liek domāt, ka viņš nav skaidrā prātā. Un tajā pašā brīdī policijas automašīnas priekšā iespraucas mazs "Peugeot 307".