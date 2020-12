Rosina sākt kriminālvajāšanu par diviem naudas izkrāpšanas gadījumiem Kurzemē

Rosina sākt kriminālvajāšanu pret vīriešiem par diviem naudas izkrāpšanas gadījumiem Kurzemē, informēja Valsts policijas VP Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Novembra beigās VP Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas amatpersonas pabeigušas izmeklēšanu divos kriminālprocesos par krāpšanu. Vienā gadījumā tika konstatēta naudas izkrāpšana aptuveni 1800 eiro apmērā, taču otrā gadījumā no kāda uzņēmuma tika izkrāpta nauda – 20 000 eiro.

Pēc Šeršņovas teiktā, šā gada sākumā VP Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirknī tika sākts kriminālprocess par to, ka kāds vīrietis izkrāpa no uzņēmuma 20 000 eiro. Veicot izmeklēšanu kriminālprocesā, noskaidrots, ka starp kādu uzņēmumu un kādu vīrieti tika noslēgts rokasnaudas līgums saskaņā ar kuru vīrietis apsolīja līdz noteiktam laikam noslēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.

Pamatojoties uz rokasnaudas līgumu, uzņēmums veica maksājumu 20 000 eiro uz vīrieša bankas kontu. Rokasnaudas līgumā paredzētajā termiņā īpašuma pirkuma līgums noslēgts netika un vīrietis pēc 20 000 eiro saņemšanas neveica nekādas darbības līguma izpildei, bet saņemto naudu izlietoja pēc saviem ieskatiem, stāstīja Šeršņova.

Viņa norādīja, ka otrā gadījumā tika sākts kriminālprocess par to, ka kāds vīrietis, solot atmaksāt kredītu, no pazīstamas sievietes izkrāpa naudu – sākotnēji 425 eiro, taču vēlāk, izmantojot viņas bankas datus, ņēma kredītu uz viņas vārda, kopsummā ap 1800 eiro.

Vīrietis, atbrīvojoties no apcietinājuma un saprotot, ka viņam nav ne naudas līdzekļi ne dzīvesvietas, līdz ar to viņam kredītu neviens nepiešķirtu, pierunāja sev pazīstamu sievieti noformēt kredītu uz viņas vārda. Ņemot vērā to, ka sieviete pati neprata aizpildīt pieteikumu kredītam, viņa iedeva savus personas datus vīrietim un viņš nokārtoja aizdevumu. Tālāk sieviete uzticēja vīrietim savu karti, lai viņš var tikt pie ieskaitītās naudas taču, naudu izņemot, viņš viņai sameloja, ka bankomāts karti "norija", lai viņš varētu turpināt pretlikumīgās darbības ar finanšu instrumentiem, sacīja Šeršņova.

Tālāk jau vīrietis divas reizes viens pats un divas reizes ar citu vīrieti mantkārīgu motīvu vadīti, apzinoties savu ienākumu neesamību, nolūkā izkrāpt naudu, izmantoja sievietes personas datus, norēķinu kontu un tam piesaistītos internetbankas datus, lai interneta mājaslapās apzināti elektroniski sniegtu nepatiesu informāciju kredītspējas izvērtēšanai, tādējādi no uzņēmuma izkrāpjot naudu. Abi vīrieši iepriekš ir nonākuši policijas redzeslokā par mantiska rakstura noziedzīgiem nodarījumiem, piebilda policijas pārstāve.

Viņa sacīja, ka saskaņā ar Krimināllikumu par krāpšanu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Par zādzību, krāpšanu vai piesavināšanos nelielā apmērā soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu. Par sveša finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa nolaupīšanu, iznīcināšanu, bojāšanu vai nelikumīgu izmantošanu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Savukārt par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās, skaidroja policijas pārstāve.

VP Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu abos kriminālprocesos un nodevušas tos tālāk prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai. Soda apmēru noteiks tiesa.