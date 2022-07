Rosinās palielināt sodus elektroskrejriteņu vadītājiem par atsevišķiem pārkāpumiem

Valsts policija kopā ar Iekšlietu ministriju ir sagatavojusi priekšlikumus palielināt sodus elektroskrejriteņu vadītājiem par atsevišķiem pārkāpumiem, atzina Valsts policijā.

Policija novērojusi, ka aizvien biežāk elektroskrejriteņu vadītāji cieš ceļu satiksmes negadījumos. Viens no iemesliem varētu būt, ka skūteru lietotāju skaits pieaug, taču vēl viens iemesls ir pašu vadītāju attieksme gan pret drošību, gan noteikumu nezināšana.

Bieži vien elektroskūteru vadītāji šo braucamrīku neuztver kā transportlīdzekli, ar kuru pārvietoties no viena punkta uz otru, bet gan kā izklaides rīku, ar kuru braukt ar draugiem brīvajā laikā - līdz ar to arī attieksme pret drošību ir daudz nenopietnāka, novērojuši likumsargi. Tādēļ arī viens no biežākajiem veidiem, kā cieš elektroskūteru vadītāji, ir krišana no transportlīdzekļa, norādīja policijā.

Tāpat ikdienā policija aizvien vairāk pieķer tādus elektroskūteru vadītājus, kuri spēkratu vada alkohola reibumā. Bieži šādi vadītāji attaisno savu rīcību ar nezināšanu - viņi neesot zinājuši, ka elektroskūtera vadīšana alkohola reibumā ir sodāma rīcība.

Biežākie pārkāpumi no elektroskrejriteņu vadītāju puses ir pasažieru pārvadāšana un braukšana reibumā.

Situāciju var uzlabot, ja paši elektroskūteru vadītāji mainīs attieksmi pret drošību, sāks apzināties, kā viņu rīcība uz ceļa ietekmē kopējo satiksmes drošību, ka traumas krītot no šī transportlīdzekļa var būt ļoti smagas, norāda policijā.

Šogad sešos mēnešos ievainojumus elektroskrejriteņu negadījumos guvuši 116 cilvēki. Pērn šādā laika posmā ievainojumus guva 57 cilvēki.