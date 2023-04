RPP: nedēļas nogales 'disenes' Vecrīgā organizējis Igaunijas pilsonis

Aizvadītajā nedēļas nogalē sociālos tīklos pāršalca video, kuros vairākas personas bija redzamas, atskaņojot mūziku krievu valodā. Rīgas pašvaldības policijā (RPP) portālam "Delfi" skaidroja, ka gandrīz visos gadījumos "diskotēkas" rīkojis kāds Igaunijas pilsonis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Katrā no gadījumiem RPP saņēma izsaukumus un izbrauca uz notikuma vietu. Proti, kamēr muzicēšana norisinājās Vecrīgā, apkārtējo izklaides vietu darbinieki pret to izteica pretenzijas, jo mūzika traucēja iestāžu darbu. Pēc sākotnējā aizrādījuma persona mūziku pagrieza klusāk, bet vēlāk devās prom, pēc kā turpināja spēlēt bungas un atskaņot mūziku Bastejkalnā – tālāk no izklaides vietām. Mūzikas atskaņošana norisinājās gan 7., gan 9. aprīlī.

"Ņemot vērā, ka izsaukumos iedzīvotāji pauda pretenzijas tieši pret mūzikas izvēli, RPP darbinieki vērtēja arī repertuāru, taču tajā nebija nekā, kas slavinātu agresiju. Tāpat kārtības sargi pārbaudīja, vai uzstāšanās nav iepriekš izsludināta sociālajos tīklos, jo tādā gadījumā pasākums būtu jāsaskaņo, taču pašlaik policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka tas norisinājies zibakcijas veidā – bez iepriekšējas izziņošanas vai reklāmas," norādīja RPP.

Если вот вы думаете, что все эти «внезапные» концерты русской музыки в Риге а последнее время — это просто так, то вы ошибаетесь, всё это работа агентов российской разведки pic.twitter.com/FK8jD6MvM4 — Latvijas vatņiki (@latvijas_vate) April 8, 2023

RPP ieskatā, būtu nepieciešams regulējums attiecībā uz ielu muzikantu darbību, tādēļ pašlaik tiek lemts, kādā mērā muzicēšanu un mūzikas atskaņošanu uz ielām varētu ierobežot vai licencēt, skaidroja likumsargi.

Policija aicina iedzīvotājus arī turpmāk ziņot par līdzīgiem gadījumiem, jo krievu estrādes atskaņošana publiskā vietā var tikt klasificēta arī kā pārkāpums, ja piepildās noteikti apstākļi. Piemēram, ja šāda "ballīte" norisinātos 9. maijā, tad to varētu traktēt kā Krievijas agresijas slavināšanu, par ko likumā ir paredzēta atbildība.