Saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā VP līdz šim sākusi 76 kriminālprocesus

Valsts policija (VP) kopš šī gada 24. februāra, kad Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, sākusi 76 kriminālprocesus par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar Krievijas karu Ukrainā, portāls "Delfi" uzzināja VP.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

No sāktajiem kriminālprocesiem lielākā daļa ir saistīti ar Ukrainas karogu noraušanu un bojāšanu. Mazāk kriminālprocesu sākti par nodarījumiem, kas vērsti pret Ukrainas valstspiederīgo mantu, piemēram, automašīnu valsts numurzīmju zādzības un dažos gadījumos noticis arī fizisks uzbrukums cilvēkiem, kas Latvijā ieradušies patvēruma meklēšanas nolūkā, informē VP.

Tāpat policijā ir reģistrēti noziegumi, ko izdarījuši Ukrainas valstspiederīgie – kopumā vērtējot nevar apgalvot, ka tie izceltos uz kopējā Latvijā reģistrēto noziedzīgo nodarījumu fona, ko veic Latvijas valstspiederīgie.

8. maijā VP Brasas iecirknī tika saņemta informācija no iedzīvotāja par to, ka no ēkas Rīgā, Dzirnavu ielā, ir norauts Ukrainas valsts karogs un salauzts tā stiprinājums. Saistībā ar notikušo ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 231. panta par huligānismu.

Savukārt 14. maijā Rēzeknes novadā, Mākoņkalna pagastā, no pagasta pārvaldes ēkas tika nozagts un netālu sadedzināts Ukrainas karogs. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 18. nodaļas par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, un šobrīd turpinās izmeklēšana, norāda policijas pārstāvji.

Tāpat jau ziņots, ka 17. un 20. maijā bija fiksēti divi gadījumi, kad Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa apkalpojamajā teritorijā personas bojājušas Ukrainas atbalstam izlikto karogu, kā arī izteikušas atbalstu Krievijas vērstajai agresijai Ukrainā. Abos gadījumos ir aizturēti iespējamie vainīgie vīrieši. Vienā gadījumā uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 78. panta pirmās daļas par darbību, kas vērsta uz nacionālā, etniskā, rasu vai reliģiskā naida vai nesaticības izraisīšanu, bet otrā gadījumā – pēc Krimināllikuma 74. panta par kara noziegumiem.

Vairākos gadījumos šī gada maijā pret Ukrainas bēgļiem vērsts mantiska rakstura noziegums, retāk – fizisks uzbrukums.

8. maija vakarā Rīgā, Daugavpils ielā, uz ielas norisinājās konflikts starp kādu vīrieti un divām Ukrainas valstspiederīgajām. Sākotnējā informācija liecina, ka vīrietis uzsācis konfliktu, jo dzirdējis, ka sievietes sarunājas ukraiņu valodā. Konflikta laikā vīrietis nodarīja miesas bojājumus vienai no sievietēm. Notikuma vietā ieradās policisti, kuri turpat aizturēja 1987. gadā dzimušu vīrieti.

Pret vīrieti uzsākts kriminālprocess saistībā ar miesas bojājumu nodarīšanu. Vienlaikus tiks arī vērtēts vai nodarījumā nav saskatāmas kāda cita noziedzīga nodarījuma, piemēram, naida nozieguma pazīmes. Līdz ar to, iespējams, kriminālprocess var tikt pārkvalificēts. Ekspertīzes rezultāti liecina, ka sievietei nodarītie miesas bojājumi ir maznozīmīgi.

VP ir reģistrēti arī atsevišķi noziedzīgi nodarījumi, ko izdarījuši bēgļi no Ukrainas. Piemēram, 16. maijā ap pulksten 14.40 Tukumā notika ceļu satiksmes negadījums, kura laikā Ukrainas valsts piederīgais, vadot transportlīdzekli "Ford", uzbrauca 2007. gadā dzimušam jaunietim, kurš tobrīd šķērsoja ceļu pa gājēju pāreju. Pēc negadījuma automašīnas vadītājs notikuma vietu pameta. Zēns negadījumā guva traumas un tika nogādāts slimnīcā.

Par notikušo Valsts policijā sākts kriminālprocess. Policisti jau ir noskaidrojuši iespējamā vainīgā vīrieša identitāti un kriminālprocesā turpinās izmeklēšana.

Savukārt šī gada 4. maijā Ludzas novadā, Zaļesjes pagastā, ciemā Terehova, pie iebraukšanas Latvijā no Krievijas konstatēts, ka automašīna "Volkswagen Transporter" ar Ukrainas reģistrācijas numuru atrodas meklēšanā Vācijā un tai ir, iespējams, viltots VIN numurs. Automašīna tika izņemta un pieprasīta informācija par automašīnas meklēšanas iemesliem.

Saistībā ar notikušo Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ludzas iecirknī ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 265. panta pirmās daļas par transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenta, agregāta vai reģistrācijas numura zīmes nelikumīgu izgatavošanu, realizēšanu, izsniegšanu, viltošanu vai iznīcināšanu.

Izskatot šos veiktos likumpārkāpumus, VP arī vērtē vai nodarījumos ir saskatāmas naida noziegumu pazīmes kā atbildību pastiprinošs apstāklis pēc Krimināllikuma 48. panta 14. punktā paredzētās atbildības, vai kā atsevišķs nodarījums atbilstoši Krimināllikuma 78. pantam par nacionālā, etniskā un rasu naida izraisīšanu.

Jau vēstīts, ka 24. februārī sākās Krievijas pilna apjoma iebrukums Ukrainā. No Ukrainas ir aizbēguši vairāk nekā četri miljoni cilvēku.