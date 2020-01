Sāk kriminālprocesu pret Niku Endziņu par koronavīrusa viltus ziņu video

Valsts policijā (VP) ir sākts kriminālprocess saistībā ar iepriekš par viltus ziņu izplatīšanu apsūdzētā Nika Endziņa publicētā video saturu, kas ceturtdien ievietots sociālajā vietnē "Facebook", aģentūra LETA noskaidroja VP.

Minētajā video Endziņš apgalvoja, ka Latvijā ir nonācis pirmais ar jauno koronavīrusu inficētais pacients. Tāpat viņš video sacīja, ka "vispār tos ķīniešus [cenzēts] vajadzētu likvidēt, to valsti vajag likvidēt, no tās valsts nekāds labums nav".

Video izsaucis plašu rezonansi "Facebook" platformā, kur ar to dalījušies vairāk nekā 1100 cilvēki.

Policija šobrīd nevarēja sniegt plašākus komentārus, tostarp norādīt, pēc kāda Krimināllikuma panta šis kriminālprocess ir sākts.

Endziņš jau iepriekš ir nonācis tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā, proti, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā aiz slēgtām durvīm tiek skatīta krimināllieta, kurā viņš ir viens no trim apsūdzētajiem par viltus ziņu portāla uzturēšanu.

Savukārt Veselības ministrijas (VM) valsts sekretāre Daina Mūrmane-Umbraško piektdien preses konferencē paziņoja, ka ir vērsusies tiesībsargājošajās institūcijās sakarā ar viltus paziņojumu, kas ir izplatījies sociālajos medijos, par koronavīrusa saslimušo Latvijā.

Lai kliedētu iedzīvotāju bažas un novērstu nepatiesu ziņu izplatīšanos, VM sagatavos rekomendācijas iedzīvotājiem. Tajās iztirzātā veidā tiks klāstīts kur vērsties aizdomu gadījumā un kādos gadījumos ir pamats šaubām.

Vienlaikus arī tiks izsūtītas rekomendācijas visiem ceļotājiem, kas atgriežas no Ķīnas. Viena no galvenajām rekomendācijās būs palikt mājās 14 dienas pēc atgriešanās no Ķīnas, informēja Mūrmane-Umbraško. Vienlaikus arī tiks ieteikts sazināties ar ģimenes ārstu un Slimību profilakses un kontroles centru, lai atgriešanās gadījumā pārliecinātos par savu attiecīgos jautājumus.

Mūrmane-Umbraško uzsvēra, ka patlaban Latvijā nav reģistrēts neviens koronavīrusa saslimšanas gadījums.

Jau ziņots, ka VM piektdien notika Valsts operatīvās medicīniskās komisijas sanāksme, kurā sprieda par dienestu gatavību koronovīrusa atklāšanai un ārstēšanai Latvijā.

Turpretim Pasaules Veselības organizācijas (PVO) statistikas dati liecina, ka patlaban ir reģistrēti vairāki tūkstoši koronavīrusa saslimšanas gadījumu. 82 gadījumi no tiem konstatēti ārpus Ķīnas, kopumā 18 valstīs. No vīrusa mirušo skaits pārsniedz divus simtus.

Ceturtdien PVO izsludināja starptautisko ārkārtas situāciju saistībā ar jaunā koronavīrusa infekcijas uzliesmojumu Ķīnā.

Atbildīgie dienesti Latvijā, proti, Slimību profilakses un kontroles centrs, NMPD un universitātes slimnīcas, ir pastāvīgā saziņā par situācijas attīstību pasaulē saistībā ar jauno vīrusu un šobrīd strādā atbilstoši Katastrofu medicīnas plānā noteiktajam gatavības režīmam.

Ārstniecības iestādēm - gan NMPD brigāžu mediķiem, ģimenes ārstiem un slimnīcu personālam ir sniegtas PVO rekomendācijas rīcībai, saskaroties ar iespējami inficētu pacientu ar koronovīrusu. Tāpat ir apzināti pieejamie slimnīcu resursi infekcijas slimnieku ārstēšanai. Dienesti ir apliecinājuši, ka nepieciešamības gadījumā spēs nodrošināt veselības aprūpes sniegšanu pacientiem, kuriem pastāvēs aizdomas par inficēšanos ar šo vīrusu.

Ja Latvijā tiktu konstatēts Ķīnas jaunais koronavīruss, tad ar to saslimušie pieaugušie tiktu nogādāti RAKUS, bet bērni tiktu vesti uz Bērnu Klīnisko universitātes slimnīcu, iepriekš Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē paziņoja NMPD direktore Cipule.