Sāk pārbaudi par Krištopana iespējamiem draudiem LA žurnālistam Līcītim

Valsts policija sākusi resorisko pārbaudi par partijas "Latvija pirmajā vietā" Saeimas deputāta kandidāta Viļa Krištopana iespējamiem draudiem "Latvijas Avīzes" (LA) žurnālistam Egilam Līcītim.

Pārbaude sākta Rīgas Zemgales iecirknī, skaidroja policijā.

LA 17. augusta numurā lappusē "Komentāri. Viedokļi" bija publicēts Līcīša feļetons ar virsrakstu "Lielais Vilis atkal pamodināts".

Pēc tam žurnālists savā viedtālrunī saņēma "WhatsApp" ziņu ar šādu tekstu: "Manu māti 1947. gadā izslēdza no Aglonas ģimnāzijas kā kulaka meitu. Viņai bija 16 gadu. Es katru gadu apmeklēju mātes mājas un Aglonu. Ja redzi mani uz ielas, mūc, cik ātri vien vari. Citādi pazaudēsi zobus. Kretīns." Pie ziņas sūtītāja tālruņa numura bija redzams Krištopana fotoportrets.

LA vēsta, ka Līcītis savā feļetonā ne ar vārdu nav pieminējis Krištopana māti, bet sev raksturīgajā satīriskajā stilā raksta: "Tagad vēl kūpošām zolēm Vilis iebrāzās "TV24" pārraides "Kārtības rullis" studijā taisnā ceļā no Aglonas Dievmātes debesbraukšanas svētkiem, kur, pūloties samangot jele kādu katoļticīgo piekrišanu, jāparādās ikkatram Latgales vēlēšanu sarakstu 1. numuram."

Līcītis, no politiķa saņēmis minēto ziņu, juties pārsteigts. Savos 35 žurnālistikas darba gados neko tādu neesot piedzīvojis. "Uzskatu, ka šajā īsziņā man tika izteikti draudi nodarīt smagus miesas bojājumus. Būtībā tas ir nopietns uzbrukums ne tikai man, bet brīvajai žurnālistikai," uzskata feļetonists.

Žurnālists bija vērsies ar iesniegumu policijā.

Sazvanīts pa to pašu numuru, kas redzams īsziņā, Krištopans LA nenoliedzis, ka to rakstījis.

Uz jautājumu, vai šādā veidā viņš nolēmis komunicēt ar žurnālistiem, tajā skaitā Līcīti, arī turpmāk, Krištopans atbildējis: "Es nedraudu, es vienkārši tā izdarīšu. Viņš ir tik personīgi aizvainojis manu māti, pieminēdams Aglonu, visu to, kur es esmu audzis. Viņš iespļauj man dvēselē. Manas mātes mājas atrodas desmit kilometrus no Aglonas, manu māti 16 gadu vecumā izslēdza no Aglonas ģimnāzijas, un viņš raksta, ka es braucot uz Aglonu zvejot balsis. Es turp braucu katru gadu, kopš sevi atceros."

Krištopans sacījis, ka negrasās savas pretenzijas izteikt citādā, pieņemamākā veidā, un uzskata, ka arī viņa vēlētāji būšot viņa pusē.