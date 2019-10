Savās mājās aplaupīts uzņēmējs Mamerts Vaivads

Pirms nedēļas savās mājās Kurzemes pusē aplaupīts viens no savulaik pazīstamākajiem Ventspils uzņēmējiem Mamerts Vaivads, otrdien vēsta laikraksts "Latvijas Avīze".

Laikrakstam no neoficiāliem avotiem zināms, ka maskoti laupītāji pirms nedēļas svētdienā iebrukuši Vaivada dzīvesvietā un ka šis neapšaubāmi ir bijis tieši laupīšanas uzbrukums.

Uzņēmējs un viņa dzīvesbiedre tikuši sasieti, turklāt Vaivads arī guvis miesas bojājumus, un no mājās esošā seifa iebrucēji nolaupījuši dažus desmitus tūkstošu eiro un dolāru.

1944. gadā dzimušais uzņēmējs savulaik bija AS "Ventspils nafta" padomes priekšsēdētājs un AS "Latvijas naftas tranzīts" prezidents, bet pēdējos gados no aktīvās uzņēmējdarbības ir pazudis un pat Latvijas bagātāko cilvēku sarakstos ir ticis iekļauts vienīgi "savādo miljonāru" sadaļā.

Pats Vaivads uz telefona zvanu pirmdien nav atbildējis.

Laikrakstam policija līdz šim komentārus par notikušo nav sniegusi.

Pirmdien policijas preses pārstāve Simona Grāvīte norādīja, ka jautājums esot pāradresēts Valsts policijas Zemgales pārvaldei.