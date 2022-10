Sešās dienās izsiro 11 uzņēmumus; lūdz apsūdzēt traktoru navigācijas ierīču zagļus

Valsts policija (VP) ir savākusi pietiekamus pierādījumus apsūdzības celšanai un kriminālvajāšanas uzsākšanai par navigācijas ierīču zādzībām no lauksaimniecības tehnikas 11 uzņēmumos un saimniecībās Zemgalē un vienā uzņēmumā Ķekavas novadā par kopējo summu 195 185,32 eiro, portālu "Delfi" informēja policijā.

Pēc iepriekšējas vienošanās un mantkārīgu motīvu vadīti trīs vīrieši 2020. gada 8. maijā Dobeles novada Jaunbērzes pagastā iekļuva lauksaimniecības uzņēmuma teritorijā un no traktortehnikas nozaga globālās pozicionēšanas sistēmas iekārtas, nodarot materiālo zaudējumu 10 200 eiro apmērā. Tajā pašā dienā viņi devās uz Jelgavas novada Līvbērzes pagastu, kur no viena uzņēmuma lauksaimniecības tehnikas nozaga dažādas mantas 24 878, 63 eiro vērtībā, savukārt no cita – 12 873, 8 eiro vērtībā.

Jauns "loms" tika nolūkots Ķekavas novadā, kur 11. maijā tie paši trīs vīrieši no uzņēmuma teritorijā esošiem "John Deere" kombainiem nozaga monitorus, radio, monitoru vadu pīni un monitora stiprinājumus, nodarot firmai 11 774, 28 eiro lielus zaudējumus.

Nākamajā dienā zagļi devās uz Jelgavas novadu, kur Platones pagastā, iekļūstot uzņēmuma teritorijā, no vairākiem traktoriem tika nozagti monitori un globālās pozicionēšanas sistēmas antenas par kopējo vērtību 40 504,66 eiro. Savukārt Lielplatones pagastā tika apciemota zemnieku saimniecība un uzņēmums, un zagļi arī šajās abās vietās piesavinājās dažādas globālās pozicionēšanas sistēmas iekārtas attiecīgi 28 961,54 un 13 433,96 eiro vērtībā.

Savas noziedzīgās darbības visi trīs vīrieši turpināja 18. maijā Iecavas pagastā, kur no divu zemnieku saimniecību teritorijās esošas traktortehnikas tika nozagtas dažādas navigācijas ierīces, kā rezultātā vienai saimniecībai nodarīti zaudējumi 22 454,23 eiro, bet otrai – 2 420 eiro apmērā.

22. maija rītā kāds Tukuma novada Slampes pagasta zemnieku saimniecības īpašnieks, konstatēja, ka iepriekšējā vakarā vai naktī no viņam piederošās traktortehnikas nozagtas navigācijas antenas, monitori un stūres navigācija automātiskai stūrēšanai par kopējo vērtību 13 103,72 eiro. Tajā pašā dienā un pagastā zagļu uzmanību piesaistīja kāda uzņēmuma teritorijā esošā traktortehnika, no kuras viņi piesavinājās dažādas ierīces kopsummā par 14 580,5 eiro.

Saistībā ar notikušo policija sāka kriminālprocesu par zādzībām, kas izdarītas iekļūstot transportlīdzeklī, un ja tās izdarījusi organizēta grupa. Atbilstoši Krimināllikumam par šādiem pārkāpumiem soda attiecīgi ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem un ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz desmit gadiem.

Veicot apjomīgu un sarežģītu izmeklēšanu, likumsargu darbs vainagojās panākumiem, un 2020. gada 16. septembrī, aizdomās par iepriekš minētajām zādzībām tika aizturēti 1988. un 1984. gadā dzimuši vīrieši, no kuriem viens ir agrāk sodīts trīs reizes, savukārt otrs – vienu reizi. Viņus atzina par aizdomās turētajiem un sākotnēji piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu, kas izmeklēšanas laikā tika grozīts uz citiem drošības līdzekļiem.

Viens no vīriešiem savu vainu atzīst, tomēr otrs – noliedz. Procesa gaitā 1984. gadā dzimušā vīrieša diviem nekustamajiem īpašumiem un trīs automašīnām tika piemērots mantas arests kā, iespējams, noziedzīgi iegūtai mantai. Tā kā vīrietim ir nokārtots bezdarbnieka statuss, nekustamo īpašumu un automašīnu "Audi A6", "Peugeot 107" un "BMW 635" iegādāšanās neatbilst viņa oficiālajiem ienākumiem.

Ņemot vērā, ka ir savākti pietiekami pierādījumi apsūdzības celšanai, šī gada 21. septembrī krimināllietas materiālus VP kriminālvajāšanas uzsākšanai Rietumzemgales prokuratūrai.

Trešais vīrietis, kurš piedalījās zādzībās, bija Lietuvas pilsonis. Izmeklēšanas gaitā tika noskaidrots, ka viņš ir noslepkavots Norvēģijā.