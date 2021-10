Sestdien iereibis vīrietis centies aizdedzināt MK durvis; kopumā situācija mierīga, vērtē VP

Sestdien ap pulksten 19 kāds vīrietis, būdams alkohola reibumā, bija ieradies pie Ministru kabineta (MK), līdzi nesot kannas ar degmaisījumu, aplējis valdības mājas durvis, vēloties tās aizdedzināt. Policija viņu aizturējusi, pirmdienas rītā Latvijas Radio atzina Valsts policijas (VP) priekšnieka vietnieks Armands Zellis.

Savukārt VP priekšnieks Armands Ruks pirmdien intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" sacīja, ka Latvijā pirms vairākām dienām noteiktajā mājsēdē pārkāpumu kopumā ir mazāk, nekā tas bija vērojams līdzīgā laika posmā pagājušajā gadā.

Zellis Latvijas Radio atzina, ka VP sadarbībā ar pašvaldības policiju, robežsardzi, zemessardzi, kontrolējusi MK noteikto ierobežojumu ievērošanu, kas līdz 15. novembrim paredz striktākus pulcēšanās aizliegumu un mājsēdi laikā no pulksten 20 līdz 5.

Pēc viņa teiktā, kopš piektdienas vakara vidēji dienā policija pārbauda ap 6000 personu, no tām lielākajai daļai nepieciešamais pašapliecinājums ir aizpildīts – sodi tiek piemēroti vidēji 300. Ņemot vērā to, ka vakar bija svētdiena, šis "cipars varētu būt mazāks", prognozēja Zellis.

Pēc viņa teiktā, lielākais vairums cilvēku ir atbildīgi un ievēro noteikumus. Situācija, salīdzinot ar iepriekšējo mājsēdi, ir uzlabojusies, piebilda Zellis.

Viņš sacīja, ka daudzos gadījumos policija sniedz preventīvus norādījumus, kad cilvēkam vienkārši nav šī apliecinājuma, kā, piemēram, cilvēkiem, kuri izved pastaigā suni. Vai arī gadījumos, kad cilvēks "dzīvo citā informatīvajā telpā" un tikai no policijas uzzina par to, ka no pulksten 20 vakarā ir mājsēde, tad viņiem situācija tiek izskaidrota nevis piemērots sods.

Kontrolējot prasības par mājsēdi ievērošanu, VP kopš piektdienas pēc pulksten 20 pieķērusi vairākus autovadītājus. Zellis kā vienu no piemēriem minēja arī gadījumu, par ko policija informējusi jau iepriekš, kad piektdien pieķerts iereibis autovadītājs, kuram par vairākiem pārkāpumiem piemēroti maksimālie sodi.

Savukārt brīvdienās Jūrmalā kāda persona ap pulksten 22 uzvedās huligāniski. Arī šim cilvēkam piemērots maksimālais naudas sods.

Tāpat brīvdienās Liepājā kādā īpašumā noticis privāts pasākums, kurā piedalījušās 12 personas no dažādām mājsaimniecībām. Par notikušo sākti administratīvie procesi.

Zellis minēja arī gadījumu, kad brīvdienās pie MK protestā bija pulcējušās aptuveni 40 personas, no kurām viena aizturēta.

Policija brīvdienās arī rīkojusi tā dēvētās zibakcijas sabiedriskajā transportā, tostarp, vilcienos, un sākti aptuveni 60 administratīvie procesi par sejas masku nelietošanu. "Šajā ziņā sabiedrībai vēl ir kur augt," rezumēja policijas pārstāvis.

Pēc Zeļļa teiktā, tirgotāji diezgan skrupulozi ievēro MK noteikumus. Problēmas vēl gan esot ar darbinieku veikto Covid-19 testu reģistrāciju un uzskaiti.

Savukārt Ruks atzina, ka tā esot laba ziņa, kurai seko arī sliktā, jo aizvien ir cilvēki, kuri neizprot vai nevēlas izprast Latvijā noteiktos ierobežojumus, jo pēc viņu domām tie uz viņiem neattiecas. "Visbiežāk tie ir pārkāpumi, kas saistīti ar atrašanos uz ielas laika posmā no pulksten 20 līdz 5, kad noteikts mājsēdes laiks un nereti pieķertie cilvēki ir alkohola reibumā," stāstīja Ruks, un piebilda, ka lieli pulcēšanās pārkāpumi netika konstatēti.

Par pārkāpumiem ir sākti vairāki administratīvie procesi un tādas satraucošas situācijas policija nebija novērojusi, lai gan ir atsevišķi cilvēki, kuri aizturēšanas brīdī mēģina izrādīt agresiju, jo, piemēram, sestdien Kurzemē kāda alkohola reibumā esoša sieviete bija uzbrukusi policistam.

Savukārt raksturojot situāciju ar ierobežojumu ievērošanu tirdzniecības vietās, Ruks atzina, ka darbadienās veikalos pēc pulksten 17 veidojas diezgan blīva cilvēku plūsma, bet novērojumi liecina, ka veikali cenšas ievērot noteiktos ierobežojumus, lai gan gadās konstatēt kādu maskas nēsāšanas pārkāpumu.

"Sadarbība ar tirdzniecības vietām ir laba, lai gan ir atsevišķi gadījumi, kad slēgtas tirdzniecības vietas par ierobežojum neievērošanu, bet tādi gadījumi nav daudz," piebilda Ruks.