Sestdien noslīkuši pieci cilvēki, informēja Valsts ugunsdzēsība un glābšanas dienestā (VUGD).

Vakar īsi pirms pulksten diviem saņemts izsaukums Dienvidkurzemes novada Nīcas pagastā, kur jūrā slīkst cilvēks. Pirms VUGD ierašanās cilvēku no ūdenstilpes izcēla Valsts policijas nodarbinātie. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķi konstatēja cilvēka nāvi.

Sestdien pulksten 17.25 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Ādažu novada Carnikavas pagastu, kur peldēt bija devušies četri cilvēki, bet saviem spēkiem netika krastā. Vienam cilvēkam izdevās izpeldēt krastā, bet trīs cilvēki gāja bojā un NMPD mediķi viņiem konstatēja nāvi.

Savukārt Limbažu novada Ainažos vakar no ūdenstilpes izcelts bojāgājušais, kurš nodots Valsts policijas darbiniekiem.

VUGD brīdina, ka jūrā un līcī apstākļi ir ļoti dažādi un mainīgi, ko ietekmē tā brīža vēja stiprums un vēja virziens, kā arī citi specifiski apstākļi. VUGD aicina iedzīvotājus būt ļoti uzmanīgiem, dodoties peldēt. Ja jūrā ir lieli viļņi, tad jārēķinās, ka var veidoties spēcīga zemūdens straume, kas, cilvēkam pašam to nemanot, viņu ievelk dziļumā un tālāk no krasta. Atrašanās tālu no krasta ir bīstama, tāpēc ļoti svarīgi, dodoties peldēties jebkurā ūdenstilpē, ir nepeldēt tālu no krasta un izvērtēt savus spēkus.

Šogad no ūdenstilpēm VUGD izcēlis jau 69 bojāgājušos, 26 no tiem peldsezonā, kas sākās 15.maijā.