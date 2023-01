Sieviete pamatīgā žvingulī mēģina nokārtot autovadītāja eksāmenu un saņem sodu

Pagājušā gada 30. decembrī Dienvidlatgales prokuratūrā paātrinātā procesa kārtībā tika saņemts kriminālprocess pret kādu sievieti, kura pamatīgā dzērumā devusies uz Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) Daugavpils nodaļu kārtot automobiļa vadīšanas eksāmenu, portāls "Delfi" uzzināja prokuratūrā.

Sieviete apsūdzēta par transportlīdzekļa vadīšanu bez atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām (tās noteiktā kārtībā nav iegūtas), atrodoties alkohola ietekmē.

Pirmstiesas kriminālprocesā tika noskaidrots, ka viņa vairāk nekā 2,1 promiles reibumā 28. decembrī ieradās CSDD, lai kārtotu vieglā automobiļa vadīšanas eksāmenu. Eksāmena gaitā inspektors pamanīja sievietes iespējamo atrašanos alkohola ietekmē un eksāmenu pārtrauca.

Apsūdzētā sieviete pilnībā piekrita viņai inkriminētā noziedzīgā nodarījuma apjomam un juridiskajai kvalifikācijai, kā arī piekrita kriminālprocesa pabeigšanai, piemērojot viņai sodu. Prokurore, ņemot vērā noziedzīgā nodarījuma raksturu, radīto kaitējumu ar likumu aizsargātajām interesēm un apsūdzētās personību, guva pārliecību, ka apsūdzētajai nevajadzētu piemērot ar brīvības atņemšanu saistītu sodu, taču viņu nevar atstāt nesodītu.

Nosakot soda mēru, prokurore ņēma vērā gan atbildību mīkstinošo apstākli (sieviete atzina savu vainu noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un izteica nožēlu par izdarīto), gan atbildību pastiprinošo apstākļu neesamību un ar prokurora priekšrakstu par sodu piemēroja apsūdzētajai sabiedrisko darbu uz 120 stundām, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.

Tā kā sievietes vadītais transportlīdzeklis pieder citai (juridiskajai) personai, attiecībā uz to nav piemērojama konfiskācija. Krimināllikums šādā gadījumā paredz, ka no noziedzīgu nodarījumu izdarījušās personas piedzen pilnu vai daļēju šā transportlīdzekļa vērtību. Konkrētajā gadījumā tika nolemts no sievietes valsts labā piedzīt daļēju transportlīdzekļa vērtību, proti, 10 000 eiro.