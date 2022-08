'Sita pa galvu, jo apnikusi' – policija vīrietim Juglā nosaka aizliegumu tuvoties dzīvesbiedrei

Piektdien, 26. augustā, neilgi pirms pulksten 14 Rīgas pašvaldības policija (RPP) saņēma izsaukumu par ģimenes konfliktu kādā Juglas daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī, kurā atradās nepilngadīgs bērns. Notikuma vietā policija sastapa cietušu sievieti un raudošu nepilngadīgo, portāls "Delfi" uzzināja RPP.

Ierodoties notikuma vietā, policijas darbinieki kāpņu telpā sastapa cietušo sievieti, kura, raudot, skaidroja, ka viņas dzīvesbiedrs alkohola reibumā vairākkārt esot sitis viņai pa galvu un metis ar traukiem.

Kārtības sargi kopā ar izsaucēju devās uz viņas dzīvokli, kur sastapa agresīvo dzīvesbiedru un abu kopīgo 14 gadus veco meitu, kuras klātbūtnē notika vecāku konflikts. Meitene bija manāmi satraukta par notiekošo un raudāja.

Agresīvais vīrietis atzina, ka sitis dzīvesbiedrei pa galvu, jo viņa viņam esot apnikusi.

Cietusī māte skaidroja, ka viņiem ir vēl viens kopīgs bērns, kurš tajā brīdī atradās bērnudārzā. Tāpat sieviete teicās, ka konflikts izcēlies, jo abi nav spējuši vienoties, kad brauks uz veikalu iegādāties meitai skolas piederumus.

Ņemot vērā notikuma apstākļus, dzīvoklī ieradās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde, kura hospitalizēja sievieti, lai noteiktu nodarīto miesas bojājumu smaguma pakāpi un izvērtētu nepieciešamo ārstēšanos.

Tāpat notikuma vietā ieradās Valsts policija (VP), ar kuru tika pieņemts pagaidu lēmums vīrietim noteikt aizliegumu tuvoties dzīvesbiedrei un viņas dzīvesvietai tuvāk par 100 metriem.

Vīrietis tika nogādāts VP iecirknī tālāko procesuālo darbību veikšanai, kur policija vērtēs cietušās nodarīto miesas bojājumu smaguma pakāpi un agresora atbildību pa notikušo situāciju.

RPP atgādina, ka ikvienam, kurš cieš no vardarbības ir iespēja lūgt policiju varmāku nošķirt no mājokļa, nosakot aizliegumu tuvoties. Šāda iespēja pastāv arī tad, ja dzīvoklis ir agresora īpašumā. Policija sākotnēji šādu aizliegumu var noteikt uz laiku līdz astoņām dienām, savukārt pēc tam tiesas ceļā šo termiņu var pagarināt. Šāds instruments ir radīts kā viens no veidiem, kā izbēgt no vardarbīgām attiecībām, portālam "Delfi" norāda policijā.