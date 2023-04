Slepkavība Jēkabpilī: IDB pārbauda iespējamo policijas bezdarbību Rusiņa gadījumā

Iekšējās drošības birojs (IDB), izvērtējot plašsaziņas līdzekļos izskanējušās ziņas, kas norāda uz Valsts policijas amatpersonu iespējamu bezdarbību, pēc savas iniciatīvas ir sācis pārbaudi saistībā ar Leonu Rusiņu, kurš tagad tiek meklēts par bijušās dzīvesbiedres slepkavību.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Aģentūra LETA interesējās birojā, vai IDB pārbaudīs policistu iespējamu bezdarbību vai citas darbības, vērtējot Rusiņa vēršanos pret savu bijušo dzīvesbiedri pirms viņas noslepkavošanas. Tāpat LETA interesējās, vai IDB vērtē policistu darbības, meklējot Rusiņu pirms bijušās dzīvesbiedres noslepkavošanas, un vai IDB pārbaudīs policistu darbības, vērtējot Rusiņa vēršanos pret citām personām.

IDB aģentūrai LETA atbildēja, ka, izvērtējot plašsaziņas līdzekļos izskanējušās ziņas, kas norāda uz Valsts policijas amatpersonu iespējamu bezdarbību, birojs pēc savas iniciatīvas sācis pārbaudi, lai noskaidrotu un pārbaudītu ar IDB funkciju izpildi saistītus faktus un apstākļus.

Plašāku informāciju par šo pārbaudi birojs patlaban vēl nevarot sniegt.

Vienlaikus birojā uzsvēra, ka pēdējā pusgada laikā IDB ir vairākkārtīgi vērsis Valsts policijas uzmanību uz identificētajiem riskiem saistībā ar nošķiršanas funkcijas realizēšanu, lai tādējādi novērstu iespējamos pretlikumīgas rīcības riskus.

Tāpat IDB pastāvīgi veic aktīvu preventīvo darbu noziedzīgo nodarījumu novēršanas jomā, tostarp regulāri organizē konferences Iekšlietu ministrijas padotības un citām iestādēm par apzinātajiem problēmjautājumiem un aktuālajiem tematiem, kā, piemēram, par vardarbībā cietušo aizsardzības tēmām.

Jau rakstīts, ka 16. aprīlī Jēkabpils novadā sava bērna un mātes acu priekšā tika nogalināta 1983. gadā dzimsi sieviete. Slepkavību pastrādāja viņas bijušais vīrs Rusiņš, kurš mēnešiem ilgi sievietei draudēja un viņu vajāja, par to regulāri tika ziņots policijai, bet sieviete pasargāta netika.

Portāls "Delfi" vēsta, ka letālais uzbrukums aprīlī nebija pirmā reize, kad Rusiņš uzbruka sievietei ar nazi. Viņas radi stāstījuši, ka uzbrukums noticis arī 2022. gada 18. februārī pie iepirkšanās centra "Sēlija". Rusiņš tur sievietei uzbrucis ar nazi, no kā palikušas skrambas no naža griezieniem uz sejas un rokām. Par to Rusiņam piemēroja 500 eiro sodu.

Līdzīgas problēmas radušās arī citai Rusiņa bijušajai dzīvesbiedrei, kuru arī viņš pēc izšķiršanās sācis terorizēt. Arī šī sieviete uzsvērusi, ka no tiesībsargiem gaidīto palīdzību īsti nav saņēmusi – viņa rakstījusi iesniegumus policijai, vēstules Valsts prezidentam un tiesībsargam, taču "tas neko nedeva". Sieviete pašlaik cenšas neatklāt savu dzīvesvietu, jo baidās, ka "viens nepareizs solis, un viss būs pagalam", proti, ka viņa var būt nākamais upuris.

Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks ir uzdevis sākt dienesta pārbaudi, lai "pārliecinātos, ka policisti ir rīkojušies atbilstoši normatīvajam regulējumam, pietiekoši aktīvi un profesionāli". Ruks uz šo gadījumu aicināja skatīties plašāk, proti, būtu nepieciešams veikt grozījumus likumos, kas paredzētu bargāku atbildību par gadījumiem, kad persona nepilda jau tiesas noteiktos pienākumus.