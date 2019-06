Smagais auto Saulkrastu novadā nāvējoši sabrauc divas gājējas

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51221555 [REQUEST_URI] => /news/national/criminal/smagais-auto-saulkrastu-novada-navejosi-sabrauc-divas-gajejas.d?id=51221555 [REDIRECT_URI] => /news/national/criminal/article.php?id=51221555 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /news/national/criminal/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/delfi/news/national/criminal/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/delfi [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.168 [SERVER_NAME] => www.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 84.237.247.186 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/ [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.9 [HTTP_COOKIE] => __gfp_64b=9_OBvGfOapTu1WoDb893xP7KxT5oEv7yZP9io6vZEOr.l7; polc=1; delfiEmojiX=true; cX_G=cx%3A28yx4aho0cwkx23kim1jgu9jlg%3Aeg7md8h8el4z; mostread_lastadded=0; _ga=GA1.2.1616304759.1508781376; evid_0025=73a3b71b-8366-4ca2-a4fb-6c2683296fca; cX_P=j94hh4k8ted76oc2; _cb=BHQA75CtBttxD4CREP; __gads=ID=42da3d56f08c9c95:T=1515409963:S=ALNI_MaVJLDnj1vH1CWtz8Wlmy-qMSntTA; polc_v2=1; evid_ref_0025=false; newdelfilayout2018=0; _cb_ls=1; _fbp=fb.1.1549260454741.250971021; __utmz=113760658.1551437281.1357.25.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided); dcid=676738635,1,1587707422,1508781375,cd5b0a9f3d97ef88b947262e07f86968; evid_0025=73a3b71b-8366-4ca2-a4fb-6c2683296fca; _fbc=fb.1.1558598563761.IwAR0jKnhpD4VJsJmxDwnrafmL7evwNmjAGq4kcIcSc0RIi_KzV5LYjdU7kwo; _chartbeat2=.1508781377564.1558696048386.1100111110011111.Bai0vuBHn99cCsJUraBaIJt9B79Nz4.2; __io=3abc58ae0.17fb5f970_1560343110032; __utma=113760658.1616304759.1508781376.1560164183.1560423016.1387; __io_r=google.lv; __io_first_source=google.lv; evid_0025-synced=true; _gid=GA1.2.234107454.1561525031; evid_v_0025=20190626034004; enr_cint_sent=1; enr_adform_sent=1; cX_S=jxcrop8cuwd9zm5g; enr_cxense_throttle=throttle; delfi-adid=b2f71248-cf4e-487b-b23e-223ce53368b0%2C1534763558315%2C1561525031193; __glmrid=dc37b1cd-56e3-4c7d-ae6c-ccd83249a9aa; cstp=604800; __io_unique_43359=26; __io_lv=1561527684553; evid_set_0025=2; _gat_deviceGroup=1; _gat_deviceLang=1; _gat_deviceType=1; _gat_gtag_UA_138372398_1=1; adptcmp_0025=86:12381:2; adptseg_0025=kv1001#a-kv1002#a-kv1003#e-kv1004#a-kv1007#d-kv1008#g-kv1009#1-kv1009#10-kv1009#11-kv1009#12-kv1009#16-kv1009#19-kv1009#22-kv1009#23-kv1009#5-kv1009#6-kv1009#7-kv1009#9-kv1101#9-kv1201#1; enreachresp_0025=ecid86; adptset_0025=1; cx_ib_synced=1 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => village.delfi.lv, 1374162307 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 84.237.247.186, 10.1.0.112 [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => delfi [TAGFE_LOCALE] => lv_LV [PHP_SELF] => /news/national/criminal/article.php [REQUEST_TIME] => 1561534064 )