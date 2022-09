Smagi dzēris vīrietis Dobelē sadur veikala pārdevēju un nozog pudeli

Augusta izskaņā Valsts policija (VP) saņēma ziņu no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD), ka Dobeles novadā ir sieviete ar durtu brūci kaklā. Policija noskaidroja, ka sieviete sadurta savā darbavietā – veikalā. Pusstundu vēlāk policisti aizturēja iespējamo uzbrucēju – smagi dzērušu vīrieti, portālu "Delfi" informēja policijā.

1. septembrī tiesa vīrietim piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu.

Kā līdz noskaidrojusi policija, otrdien, 30. augustā, aptuveni ap pulksten 19 Dobeles novada Auru pagastā veikalā iegāja 1982. gadā dzimis vīrietis. Aplūkojot tirdzniecības vietā plauktos izvietotās preces, viņš sagaidīja, kamēr no veikala iziet citi pircēji, un devās kases virzienā. Pārdevēja vīrieti uzrunāja un tad pamanīja viņam rokās nazi, ar ko viņš iedūra sievietei kaklā.

Pārdevējai izdevās izbēgt no veikala un aizskriet līdz netālu esošajai dzīvesvietai, un sievietes tuvinieki nekavējoties zvanīja NMPD, kas par notikušo informēja arī Valsts policiju. Savukārt vīrietis pa to laiku no veikala plaukta paņēma vienu alkohola pudeli un devās projām.

Dobeles iecirkņa darbinieki drīz vien noskaidroja vīrieša personību, un, veicot operatīvos meklēšanas pasākumus, aptuveni pusstundu pēc notikušā aizdomās par noziedzīgo nodarījumu policisti aizturēja iespējamo uzbrucēju, kura izelpā tika konstatētas 3,96 promiles. Savukārt mediķi pārdevēju nogādāja slimnīcā, un šobrīd viņas dzīvībai vairs briesmas nedraud.

Policijā par notikušo sākts Kriminālprocess pēc Krimināllikuma 116. panta un 15. panta ceturtās daļas par slepkavības mēģinājumu.

VP piemin, ka vīrietis iepriekš ir jau bijis sodīts par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu. Šobrīd Dobeles iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas darbinieki turpina pirmstiesas izmeklēšanu, lai nostiprinātu pierādījumus.