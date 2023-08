Soda trīs personas par no Baltkrievijas iekļuvušo nelegālo imigrantu pārvadāšanu

Prokuratūra jūlijā un augustā piemērojusi naudas sodus trīs personām par to, ka viņi mantkārīgā nolūkā apzināti nodrošināja no Baltkrievijas iekļuvušajiem nelegālajiem imigrantiem iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā, liecina publiski pieejamie prokuratūras lēmumi.

Kāds Latvijas pilsonis šovasar piekrita izmeklēšanā nenoskaidrotas personas piedāvājumam veikt nelegālo imigrantu nogādāšanu no Latvijas pierobežas uz Polijas-Vācijas robežu, par to kopā saņemot 5400 eiro.

Realizējot noziedzīgo nodomu, 29. jūnijā apsūdzētais ar automašīnu ieradās pierobežā Krāslavas novadā, Piedrujas pagastā, Juhniku kapu rajonā, kur automašīnā uzņēma četrus Afganistānas pilsoņus bez derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuri bija nelikumīgi šķērsojuši valsts ārējo robežu no Baltkrievijas.

Naujenes pagastā viņus aizturēja robežsargi. Tikmēr prokuratūra vīrietim piemēroja 12 400 eiro sodu.

Citā lietā Lietuvas pilsonis šogad jūnijā, atrodoties Viļņā, piekrita piedāvājumam "Bolt" taksometru lietotnē veikt personu transportēšanas pakalpojumus no izmeklēšanā nenoskaidrotas personas norādītās vietas Krāslavas novadā, Ezernieku pagastā uz Varšavas lidostu Polijā, par ko tika apsolīta samaksa 800 eiro apmērā.

Minētajā automašīnā viņš uzņēma piecus Indijas pilsoņus un vienu Pakistānas pilsoni bez derīgiem ceļošanas dokumentiem – derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuri bija nelikumīgi šķērsojuši robežu no Baltkrievijas.

Minētajā novadā viņus aizturēja robežsargi. Savukārt Lietuvas pilsonim piemērots 9 300 eiro sods.

Vēl vienā lietā augustā prokuratūra piemērojusi 6200 eiro sodu, kurš Krāslavas novadā savā automašīnā uzņēma četrus Indijas pilsoņus.

Apsūdzētā mobilo tālruni nolemts konfiscēt kā noziedzīga nodarījuma izdarīšanas priekšmetu, savukārt automašīna, ar kuru apsūdzētais veica noziedzīgās darbības un kas arī atzīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanas priekšmetu, pieder citai personai, tādēļ saskaņā ar likumu no apsūdzētā piedzīta automašīnas vērtība – 17 200 eiro.

Jau ziņots, ka kritiku par sodiem nelegālās imigrācijas organizētājiem veltījis Valsts prezidents Edgars Rinkēvičš.

Rinkēvičs norādījis, ka 17. augusta Nacionālās drošības padomes sēdē plānots runāt par to, uz ko norādīja Valsts robežsardzes pārstāvji un tā ir sodu politika hibrīdkara apstākļos.

"Tiem, kuri palīdz, organizē nelegālo migrāciju un palīdz Aleksandra Lukašenko režīmam, palīdz ienaidniekam. Par to var saņem 30 dienu sodu, pēc kura izciešanas cilvēks ir labi atpūties un turpina darīt to, ko darīja iepriekš. Kāda jēga ir prasīt no robežsardzes, Zemessardzes un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem aktīvi aizsargāt robežu, ja tādās situācijās tiesas un prokuratūra uz lietām skatās citādāk," teica prezidents, piebilstot, ka acīmredzot jābūt nopietnākām vadlīnijām.