ST ierosināta vēl viena lieta par komercdarbības ierobežošanu lielajos tirdzniecības centros

Satversmes tiesa (ST) ir ierosinājusi vēl vienu lietu par normu, kas ierobežoja komercdarbību lielajos tirdzniecības centros Covid-19 pandēmijas laikā, noskaidroja tiesā.

Lieta ierosināta pēc SIA "Eften Domina" pieteikuma. Kopumā šī ir jau trešā ST ierosinātā lieta par komercdarbības ierobežošanu lielajos tirdzniecības centros Covid-19 pandēmijas laikā.

Uzņēmums lūdz ST pārbaudīt Ministru kabineta (MK) noteikumu "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 24.18 punkta atbilstību Satversmes 91. panta pirmajam teikumam, kā arī 105. panta pirmajam un trešajam teikumam.

MK noteikumi paredzēja, ka tirdzniecības centrā, kura kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir lielāka par 7000 kvadrātmetriem, darbojas tikai veikali, kuros tirgo pārtiku ne mazāk kā 70% apmērā no preču sortimenta, veikali, kuros tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70% apmērā no preču sortimenta, kā arī aptiekas, optikas preču veikali, dzīvnieku barības veikali, ziedu veikali, grāmatnīcas, preses tirdzniecības vietas, kā arī datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras, kā arī telekomunikācijas iekārtu veikali.

Savukārt Satversmes 91. panta pirmais teikums noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā, bet 105. panta pirmais un trešais teikums, ka ikvienam ir tiesības uz īpašumu un īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu.

Iepriekš ST jūnija bija ierosinājusi divas līdzīgas lietas pēc SIA "Jysk Linnen’n Furniture" un SIA "Vrpb" pieteikumiem.