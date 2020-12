Stājies spēkā notiesājošais spriedums lietā par četru cilvēku nāvi Jaunbērzē

Augstākajai tiesai (AT) atsakoties ierosināt kasācijas tiesvedību, stājies spēkā Zemgales apgabaltiesas notiesājošais spriedums, ar kuru Zemnieku saimniecības "Makleri" īpašniekam Edgaram Makleram piespriests cietumsods krimināllietā par 2016.gadā jūlijā Jaunbērzes pagasta zemnieku saimniecībā notikušo kūtsmēslu noplūdi.

Tiesa galīgo sodu noteikusi brīvības atņemšanu uz diviem gadiem un astoņiem mēnešiem. Tāpat no viņa nolemts piedzīt materiālā kaitējuma kompensāciju 860 eiro un morālā kaitējuma kompensāciju 2500 eiro.

AT 17.maija spriedumā teikts, ka kasācijas sūdzībās norādīts, ka lietā nav konstatēts cēloniskais sakars, bet AT konstatēja, ka kasācijas sūdzībās atkārtoti apelācijas sūdzības motīvi, kuri jau izvērtēti apelācijas instances tiesas spriedumā un argumentēti noraidīti.

Tiesa atzinusi, ka lietā nešaubīgi ar liecinieku un cietušo liecībām pierādīts, ka apsūdzētais, nenoslēdzot rakstveida darba līgumus, nodarbinājis saimniecībā spriedumā norādītās personas un arī pēc maksātnespējas iestāšanās turpinājis nodarbināt šīs personas, noslēpjot to no maksātnespējas administratora, un AT nav pamata apšaubīt apelācijas instances tiesas atzinumus.

Jau ziņots, ka 2016.gada 22.jūlijā Jaunbērzes pagasta zemnieku saimniecībā remontdarbu laikā no tvertnes noplūda indīgi izgarojumi, kā rezultātā gāja bojā četri cilvēki, bet vēl trīs cietušie tika nogādāti slimnīcā.

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Ieva Sietniece informēja, ka bojāgājušie ir 1951., 1969. un 1989.gadā dzimuši vīrieši, kā arī 1976.gadā dzimusi sieviete. Viens no bojāgājušajiem ir saimniecības bijušais īpašnieks - 1951.gadā dzimušais Pēteris Maklers.

Negadījums notika kūtsmēslu-šķidrmēslu pārsūknēšanas vada avārijas dēļ. Kā pastāstīja Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes direktora vietniece Jolanta Ližus, avārijas rezultātā noplūda kūtsmēsli, kas nelielā apjomā izplūda arī piegulošajā teritorijā. Avārijā vainojams pārsūknēšanas vada pretvārsts. Ja pretvārsts tiktu salabots, nekādas noplūdes vidē vairs nebūtu iespējamas.

Vēlāk prokuratūra Makleram cēla apsūdzību pēc Krimināllikuma 146.panta otrās daļas - par darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, ja tas izraisījis cilvēka nāvi vai smagus miesas bojājumus vairākiem cilvēkiem, par ko draud cietumsods līdz pieciem gadiem.

"Firmas.lv" dati liecina, ka saimniecībai "Makleri" 2019.gada 17.decembrī sākts reorganizācijas process.