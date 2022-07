Stājies spēkā spriedums, ar kuru Mežaparka bānīša uzņēmējam jāpavada pusgads aiz restēm

Augstākās tiesas (Senāta) krimināllietu departaments 13. jūlijā atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētajam uzņēmējam, kurš nodeva ekspluatācijā bānīti bez "OCTA" apdrošināšanas, transportlīdzekļa vadīšanas ekspluatācijas atļaujas un citiem pārkāpumiem, kas vēlāk izraisīja bērna nāvi, piespriests pusgads aiz restēm, portāls "Delfi" uzzināja Senātā.

Līdz ar Senāta lēmumu stājas spēkā apsūdzētajam piespriestais sods – brīvības atņemšana uz sešiem mēnešiem, uz vienu gadu atņemot tiesības nodarboties ar uzņēmējdarbību, kas saistīta ar pasažieru pārvadājumiem. No apsūdzētā divu cietušo labā piedzīta morālā kaitējuma kompensācija 5000 eiro katram.

"Delfi" jau vēstīja, ka 2015. gada 9. martā Mežaparkā gāja bojā 2007. gadā dzimis zēns, kurš, braucot ar velosipēdu, pakļuva zem 1944. gadā dzimuša vīrieša vadīta ekskursijas autovilciena. Vilcieniņš parka teritorijā kursējis nelegāli, jo vēl nebija noslēdzis kārtējo līgumu ar parka apsaimniekotāju, pašvaldības SIA "Rīgas meži", par šādas atrakcijas organizēšanu.

Izskatot lietu, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa un Rīgas apgabaltiesa apsūdzēto atzina par nevainīgu viņam celtajā apsūdzībā un attaisnoja. Senāts Rīgas apgabaltiesas attaisnojošo spriedumu atcēla un nodeva lietu jaunai izskatīšanai.

Izskatot lietu atkārtoti apelācijas kārtībā 2021. gada 19. aprīlī, Rīgas apgabaltiesa atzina apsūdzēto par vainīgu viņam celtajā apsūdzībā.

Izskatāmajā lietā atbilstoši izvirzītajai apsūdzībai apsūdzētais, būdams persona, kura ir atbildīga par transportlīdzekļa ekspluatāciju, pārkāpjot Ceļu satiksmes likuma 20.panta pirmo daļu un Rīgas domes 2012. gada 28. februāra Saistošo noteikumu Nr. 166 12.2.punktu, neesot 5 no 8 transportlīdzekļa atļaujai piedalīties ceļu satiksmē konkrētajā teritorijā un maršrutā, apzināti deva mutisku rīkojumu transportlīdzekļa vadītājam uzsākt autovilciena ekspluatāciju, kā rezultātā autovadītājs, vadot autovilcienu, kura ekspluatācija konkrētajā teritorijā un maršrutā nebija atļauta, notrieca mazgadīgo velosipēdistu, proti, izraisīja ceļu satiksmes negadījumu, kurā iestājās cietušā nāve.

Senāts, izskatot apsūdzētā aizstāvja un cietušo pārstāves kasācijas sūdzības atzīst, ka apelācijas instances tiesas spriedums ir tiesisks un apsūdzētais pamatoti atzīts par vainīgu inkriminētajā noziedzīgajā nodarījumā un viņa darbības pareizi kvalificētas pēc Krimināllikuma 263.panta. Par izdarīto noziedzīgo nodarījumu apsūdzētājam noteikts tiesisks, pamatots un taisnīgs sods, ievērojot krimināllikuma 35.pantā noteikto soda mērķi un Krimināllikuma 46.pantā norādītos soda noteikšanas vispārīgos principus.

Senāts norāda, ka apelācijas instances tiesa pamatoti atzinusi, ka noziedzīgā nodarījuma objektīvā puse izpaudusies darbībā – apsūdzētais, dodot rīkojumu uzsākt izklaides braucienu ar autovilcienu, kuram nebija speciālās atļaujas piedalīties ceļu satiksmē un apstiprināta maršruta, pārkāpa transporta ekspluatācijas kustības drošību, kā rezultātā mazgadīgajam cietušajam tika nodarīti smagi miesas bojājumi, kas izraisīja viņa nāvi.

Tāpat Senāts atzīst, ka apelācijas instances tiesas spriedums, lemjot par morālā kaitējuma kompensācijas apmēru, ir motivēts. Nosakot morālā kaitējuma atlīdzības apmēru, apelācijas instances tiesa ņēmusi vērā samērīguma principu, to, ka morālā kaitējuma kompensācija ir tikai viens no kompensācijas veidiem un neaizstāj cietušajiem nodarīto kaitējumu. Tiesa ņēmusi vērā arī to, ka apsūdzētā rīcība, pārkāpjot kustības drošību garantējošus citādus ekspluatācijas noteikumus, nebija tiešs cēlonis kaitīgajām sekām.