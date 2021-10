Svētdien Latvijā reģistrētas 48 avārijas; pieķerti 17 dzērājšoferi

Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 48 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietuši deviņi cilvēki, portāls "Delfi" uzzināja Valsts policijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Visvairāk negadījumu – 23 –, reģistrēti Rīgas reģionā, no tiem četros negadījumos cietuši četri cilvēki, no tiem arī viens gājējs un viens velosipēdists. Zemgalē reģistrēti astoņi negadījumi, tostarp vienā avārijā cietis cilvēks, Kurzemē – septiņi negadījumi, no kuriem divos cietuši divi cilvēki, Latgalē policija reģistrējusi piecus negadījumus, no kuriem vienā negadījumā cietuši divi cilvēki. Vidzemē svētdien reģistrēti pieci ceļu satiksmes negadījumi.

Kopumā ceļu satiksmes jomā pieņemti 414 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 225 par ātruma pārsniegšanu, 17 par automašīnas vadīšanu alkohola reibumā un viens par automašīnas vadīšanu narkotisko vielu iespaidā.

Visvairāk iereibušu autovadītāju – septiņi –, pieķerti Rīgas reģionā, kur policija notvērusi arī vienu automašīnas vadītāju, kurš bijis narkotisko vielu reibumā. Pieci iereibuši autovadītāji pieķerti Vidzemē, trīs – Kurzemē, bet pa vienam – Latgalē un Zemgalē.