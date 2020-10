Talsu pusē četrās tirdzniecības vietās nepilngadīgajai pārdotas cigaretes

Valsts policijas (VP) Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas amatpersonas aizvadītajā nedēļas nogalē apsekoja vairākas tirdzniecības vietas Talsu pusē ar mērķi pārbaudīt, vai pārdevēji un veikalu vadītāji ievēro aizliegumu pārdot tabakas izstrādājumus nepilngadīgajām personām. Pārkāpumi tika konstatēti četrās vietās, portāls "Delfi" uzzināja VP.

Kopumā tika pārbaudīti septiņi veikali Talsu, Rojas un Mērsraga novados un pārkāpumi konstatēti četros veikalos, kur pārdevējas nepārliecinājās par jaunietes vecumu un pārdeva viņai cigaretes. Pārējās trīs vietās pārdevējas par jaunietes vecumu pārliecinājās, līdz ar to kontrolpirkums nenotika. VP par konstatētajiem pārkāpumiem ir uzsākti procesi administratīvā pārkāpuma lietā.

VP norādīja, ka saskaņā ar Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumu, tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un uzpildes tvertnes aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties. Lai pārliecinātos par personas vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt, lai persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Par tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu pārdošanu personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, piemēro naudas sodu juridiskās personas darbiniekam pārdevējam no 280 līdz 350 eiro, bet juridiskajai personai — no 700 līdz 1400 eiro.

Tāpat VP atkārtoti atgādināja, ka pārdevējiem un veikalu vadītājiem ir tiesības pieprasīt personu uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai pārliecinātos par tās vecumu. Policija aicina pārdevējus būt godprātīgiem un arī šaubu gadījumā pārbaudīt, vai persona ir pilngadīga.

Šādas pārbaudes tiek rīkotas regulāri un tiks rīkotas arī turpmāk.