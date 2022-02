Teikā pie neadekvāta jaunieša atrod svarus un 177 nezināmas izcelsmes tabletes

Rīgā, Teikā, policija pie jaunieša, kas uzvedies neadekvāti, atradusi augstas jutības svarus un 177 nezināmas izcelsmes tabletes, informēja Rīgas Pašvaldības policija.

Janvāra izskaņā pašvaldības policija saņēma izsaukumu uz Teiku, kur kāds manāmi iereibis jaunietis staigājot pa daudzdzīvokļu nama kāpņu telpu un raustot ārdurvju rokturus. Nedaudz vēlāk vairāki nama iedzīvotāji viņu pieķēra, mēģinām uzlauzt elektrības skapi.

Neskatoties uz to, ka nama iedzīvotāji viņu uzreiz no kāpņu telpas bija izdzinuši, viņš turpināja uzmākties arī pagalmā esošajiem nama iedzīvotājiem. Līdz ar to situācijas atrisināšanai nolemts piesaistīt policiju.

Likumsargi, ierodoties notikuma vietā, sastapa vairākus iedzīvotājus. Īsi pirms policijas ierašanās jaunietis bija paspējis pamest notikuma vietu. Pēc ziņotāju norādījumiem policisti sāka apkārtnes apsekošanu.

Dažas minūtes vēlāk likumsargi pa rāciju dzirdēja no dežūrdaļas par kādu citu izsaukumu turpat netālu – jauns vīrietis uz ceļa braucamās daļas nogrūdis sievieti un sācis ar kājām viņu spārdīt. Pie sievietes nosūtīta cita tuvumā esošā ekipāža, kura secināja, ka kolēģu meklētais kāpņu telpas huligāns ir tas pats, kurš pirms brīža uzbrucis arī sievietei.

Kamēr otra ekipāža turpināja darbu ar cietušo, tikmēr pirmā policijas ekipāža, saņemot kolēģu norādes par uzbrucēja pēdējo atrašanās vietu un vizuālo izskatu, apsekoja Brīvības ielu.

Pārsimts metrus tālāk policisti ievēroja aprakstam atbilstošu jaunieti, kuru bija apturējuši trīs vīrieši. Aculiecinieki pastāstīja, ka jauneklis uzmācās garāmgājējiem.

Sarunas laikā jaunietis, skaidrojot savas rīcības motīvus, apgalvoja, ka visi citi esot bijuši vainīgi.

Savukārt, jautājot par narkotisko vielu lietošanu, jauneklis uzreiz atzinās, ka pirms tam smēķējis marihuānu. Tas esot bijis arī iemesls, kāpēc pirms tam kāpņu telpā raustījis dzīvokļu ārdurvis, jo pēc marihuānas smēķēšanas gribējies ēst. Ēdienu viņš bija nolēmis atrast pie nepazīstamies cilvēkiem.

Pārbaudot jaunieša mantas, atrasti gan augstas jutības svari, gan arī lādīte ar 177 nezināmas izcelsmes tabletēm.

Pārmeklēšanas laikā aizturētais mēģināja aizbēgt, tāpēc policistiem pret aizturēto nācās pielietot gan fizisku spēku, gan speclīdzekļus.

Jauneklis nogādāts tuvākajā Valsts policijas iecirknī turpmāko procesuālo darbību veikšanai.