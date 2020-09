Tiesa no jauna skatīs AKKA/LAA un 'Radio Skonto' strīdu par autoratlīdzībām

Rīgas apgabaltiesai no jauna būs jāskata biedrības "Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība" (AKKA/LAA) un SIA "Radio Skonto" strīds par autoratlīdzības lielumu, informēja Augstākajā tiesā (AT).

Iepriekš Rīgas apgabaltiesa par labu AKKA/LAA lēma piedzīt no "Radio Skonto" autoratlīdzības 59 344,26 eiro apmērā, kā arī tiesāšanās izdevumus 3623,52 eiro.

Šodien AT Civillietu departaments strīdā daļēji atcēla Rīgas apgabaltiesas 2019. gada 5. jūlija spriedumu un nodeva lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

AT norāda, ka, vērtējot atlīdzības lielumu, tiesai jāņem vērā attiecīgās atlīdzības likmes sastāvdaļas, bet apelācijas instances tiesa atlīdzības noteikšanā izmantojusi procentuālo apmēru, bet atstājusi bez pietiekamas ievērības ienākumus, kas ņemami vērā atlīdzības aprēķinā.

Tiesā norāda, ka saskaņā ar līgumu autoratlīdzība aprēķināma kā daļa no konkrētiem, līgumā definētiem ieņēmumiem, no kuriem turklāt veicami atskaitījumi, nevis no visiem atbildētājas ienākumiem, proti, tiesai jāņem vērā, kādi atbildētājas ieņēmumi jāiekļauj atlīdzības aprēķina bāzē, ņemot vērā katras puses izvirzīto pozīciju.

Iepriekš biedrība "AKKA/LAA" cēla tiesā prasību pret SIA "Radio Skonto", lūdzot atzīt par noslēgtu licences līgumu starp biedrību "AKKA/LAA" un SIA "Radio Skonto" par tiesībām izmantot autoru muzikālos darbus ar vai bez teksta raidīšanai radio ēterā un vienlaikus publiskošanai interneta tīklā, nosakot līguma darbības termiņu līdz 2016. gada 31. decembrim un autoratlīdzības lielumu - 3,75% no atbildētājas ieņēmumiem, kā arī piedzīt no atbildētājas par labu prasītājai nesamaksāto autoratlīdzību 77 584,14 eiro.

SIA "Radio Skonto" cēla pretprasību, lūdzot atzīt par noslēgtu licences līgumu 2005.gada 19.aprīļa redakcijā un nosakot līguma darbības termiņu līdz 2016. gada 31. decembrim, un autoratlīdzības lielumu – 3% no līgumā definētajiem ieņēmumiem.

Rīgas apgabaltiesa ar 2019. gada 5. jūlija spriedumu daļēji apmierināja prasību, bet pretprasību noraidīja.