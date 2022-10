Tiesai nodod lietu par uzbrukumu puisim ar Ukrainas karogu

Trešdien, 19. oktobrī, Rīgas Pārdaugavas prokuratūras prokurore tiesai nosūtīja tā dēvēto Ukrainas karoga lietu, kurā apsūdzēts vīrietis par rupju sabiedriskās kārtības traucēšanu, kas izpaudās acīmredzamā necieņā pret sabiedrību un bezkaunībā, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, un nodarot miesas bojājumus cietušajam, portāls "Delfi" uzzināja prokuratūrā.

2022. gada maija izskaņā apsūdzētais, nacionālu motīvu un huligānisku tieksmju vadīts, bezkaunīgi un klaji aizskaroši uzbruka jaunietim, kuram ap pleciem bija aplikts Ukrainas karogs, nodarot viņam maznozīmīgus miesas bojājumus.

Apsūdzētais, atrodoties sabiedriskā vietā – uz ielas, vismaz piecu personu klātbūtnē, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas, apzināti pauda cinisku jaunieša interešu, tas ir, atbalsta izrādīšanu Ukrainai, nonievāšanu. Pēc šo darbību veikšanas apsūdzētais no notikuma vietas aizbrauca.

Apsūdzētais, apzinoties savas rīcības prettiesiskumu, atrodoties publiskā vietā, rupji pārkāpa sabiedrisko kārtību, aizskāra personas tiesības brīvi paust savu viedokli, klaji ignorēja sabiedrībā vispārpieņemtās uzvedības normas, kas deklarē atbalstu Ukrainai un nosoda Krievijas agresiju, tādējādi viņš izrādīja acīmredzamu necieņu pret sabiedrību.

Cietušais pieteica mantiskā un morālā kaitējuma kompensāciju 6034,55 eiro apmērā, ko apsūdzētais ir atlīdzinājis pilnā apmērā.

Par šo noziedzīgo nodarījumu sankcija paredz sodu – brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu.

Lieta izskatīšanai nodota Rīgas pilsētas tiesai.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr viņas vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Jau ziņots, ka 20. maijā no Brīvības pieminekļa līdz Uzvaras parkam Pārdaugavā notika gājiens "Par atbrīvošanos no padomju mantojuma". Pēc gājiena netālu no pasākuma vietas, Eduarda Smiļģa ielā, kāds automašīnas "BMW" vadītājs izkāpa no sava transportlīdzekļa un nodarīja miesas bojājumus 2003. gadā dzimušam jaunietim, kuram ap pleciem bija aplikts Ukrainas karogs.

Pēc notikušā "BMW" aizbrauca no notikuma vietas, bet tika noskaidrots, ka uzbrucējs ir 1984. gadā dzimis vīrietis, kurš jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā.

Automašīnu policija pēc tam atrada kādas privātmājas pagalmā, turklāt tai bija nomainītas valsts reģistrācijas numurzīmes, lai vainīgais slēptu savu atrašanās vietu. Pats uzbrucējs bija paslēpies savā dzīvesvietā bēniņos aiz skursteņa.

Blakus uzbrucējam uzbrukuma brīdī automašīnā atradās policijas darbiniece.

Prokuratūra Valērijam Lazarevam par uzbrukumu jaunietim piemēroja 200 stundas sabiedriskos darbus. Jaunieša advokāts pārsūdzēja prokurora lēmumu, savukārt jūlijā Ģenerālprokuratūra sodu atcēla un kriminālprocesu atjaunoja.