Tiesai nodota lieta Rimšēviča un Tabora apsūdzībā par liecinieku iespaidošanu

Trešdien, 10. novembrī, Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūras (NNVIDIP) prokurore tiesai nosūtīja krimināllietu, kurā apsūdzētas divas personas, attiecīgi, viena persona par liecinieka nelikumīgas iespaidošanas dot nepatiesu liecību organizēšanu un otra persona – par liecinieka nelikumīgu iespaidošanu dot nepatiesu liecību, portāls "Delfi" uzzināja Ģenerālprokuratūrā.

Lai arī Ģenerālprokuratūra neatklāj iesaistīto personu vārdus, portāls "Delfi" noskaidroja, ka tie ir bijušais Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs un uzņēmējs Uģis Tabors.

Kā iepriekš prokuratūra informējusi, NNVIDIP 20. septembrī tika saņemts Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) ierosinājums uzsākt kriminālvajāšanu pret divām personām par augstāk minēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu.

NNVIDIP prokurore 29. septembrī pieņēma lēmumus par abu personu saukšanu pie kriminālatbildības, vienu personu apsūdzot pēc Krimināllikuma 20. panta otrās daļas un 301. panta pirmās daļas par to, ka organizēja un vadīja liecinieka nelikumīgu iespaidošanu, bet otru personu pēc Krimināllikuma 301. panta pirmās daļas par to, ka izdarīja liecinieka nelikumīgu iespaidošanu, solot tai atlīdzību, nolūkā panākt, lai liecinieks atsakās no iepriekš sniegtajām liecībām kādā jau tiesvedības stadijā esošajā kriminālprocesā un sniedz citas liecības, kas ir nepatiesas, bet labvēlīgas apsūdzētajam. Tādējādi ir konstatēts, ka abas apsūdzētās personas ar savām darbībām apdraudēja jurisdikcijas intereses.

NNVIDIP prokurore norāda, ka pirmstiesas process ir noslēdzies sekmīgi. Krimināllietā iegūto ziņu un savākto pierādījumu kopums pilnībā apstiprina abu apsūdzēto personu vainu tām inkriminētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, kas dod pamatu valsts apsūdzības uzturēšanai tiesā.

Lieta izskatīšanai nosūtīta Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai.

Iepriekš vēstīts, ka 21. augustā KNAB veica kratīšanu Rimšēviča dzīvesvietā. Portāls "Diena.lv" ziņoja, ka šajā kriminālprocesā otra aizdomās turētā persona ir Tabors.

KNAB 2018. gada februārī aizturēja Rimšēviču un Martinsonu. Ģenerālprokuratūra Rimšēvičam uzrādīja apsūdzību par kukuļņemšanu, bet Martinsonam – par kukuļņemšanas atbalstīšanu.

Rimšēvičs apsūdzēts par kukuļa – apmaksāta atpūtas brauciena – pieņemšanu, kā arī par kukuļa – naudas – pieņemšanu. Tāpat viņš apsūdzēts par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu. Rimšēvičs vairākkārt noliedzis vainu viņam inkriminētajos nodarījumos.

Lietas uzraugošā prokurore Viorika Jirgena iepriekš pastāstīja, ka KNAB šo lietu sācis pēc divu "Trasta komercbankas" pārstāvju iesnieguma, kurā abi lietā figurējot kā kukuļdevēji, taču esot atbrīvoti no kriminālatbildības, jo viņi labprātīgi vērsušies tiesībsargājošajās iestādēs ar informāciju par šo notikumu. Aģentūrai LETA zināms, ka šīs personas ir "Trasta komercbankas" bijušais valdes loceklis Viktors Ziemelis un kādreizējais akcionārs Igors Buimisters.

Rimšēviča un Martinsona krimināllietu skata Rīgas rajona tiesa Jūrmalā, kas iepriekš apturēja tiesvedību, lai vērstos Eiropas Savienības tiesā (EST) ar vairākiem prejudiciāliem jautājumiem, kas saistīti ar Rimšēviča kā Eiropas Centrālās bankas (ECB) padomes locekļa kriminālprocesuālo imunitāti. Tiesa lūdza sniegt atbildes par to, vai attiecībā uz valsts centrālās bankas vadītāju, kurš ir arī ECB padomes loceklis, dalībvalsts līmenī var tikt veikta kriminālvajāšana, vai arī tas ir pretrunā ECB tiesībās paredzētai imunitātei. EST lēmums vēl nav zināms.