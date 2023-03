Tiesai nosūtīta lieta par Bezzubova slepkavības pēdu slēpšanu; slepkavas atrodas ārvalstīs

Šī gada marta sākumā Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurore tiesai nosūtīja krimināllietu, kurā pie kriminālatbildības sauktas četras personas, kuras slēpa futbola aģenta Romāna Bezzubova slepkavības izdarītājus, šī nozieguma pēdas, kā arī tā izdarīšanas rīkus un līdzekļus, portāls "Delfi" uzzināja Ģenerālprokuratūrā.

Prokuratūra vienlaikus informēja, ka futbola aģenta Romāna Bezzubova slepkavības izdarītāji ir noskaidroti un saukti pie kriminālatbildības par slepkavību sevišķi pastiprinošos apstākļos, jo pirmstiesas kriminālprocesā iegūti pierādījumi, ka to izdarījusi organizēta grupa. Šobrīd kriminālprocess ir apturēts, jo personas atrodas apcietinājumā ārvalstī un viņu izdošana Latvijai pašlaik nav iespējama.

Saskaņā ar tiesai nodoto apsūdzību pēc 2021. gada 14. aprīļa rītā Purvciemā, Rīgā, izdarītās Bezzubova slepkavības automašīna, kas bija izmantota slepkavības izdarīšanai, tika nogādāta autoservisā.

Neskatoties uz to, ka neilgi pēc slepkavības izdarīšanas informācija par to un video ar slepkavības ierakstu tika ievietots plašsaziņas līdzekļos, kur bija redzama minētā automašīna, un zinot, ka tā tika izmantota sevišķi smaga nozieguma izdarīšanā, apsūdzētie neinformēja par to tiesībaizsardzības iestādes, gluži pretēji, apsūdzētā autoservisa īpašniece deva norādījumus pārējām apsūdzētajām personām iedzīt automašīnu autoservisa boksā, kur no tās tika noņemtas automašīnas reģistrācijas numura zīmes. Turpinot noziedzīgās darbības, apsūdzētās personas tās pašas dienas vakarā minēto automašīnu nodedzināja.

Apsūdzētie arī apzinājās, ka viņu rīcībā ir informācija, kas ļauj noskaidrot slepkavības izdarītājus, bet to tiesībsaizsardzības iestādēm neatklāja, tādējādi ļaujot slepkavības izdarītājiem izvairīties no aizturēšanas.

Par izdarīto noziedzīgo nodarījumu Krimināllikumā paredzēts sods – brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem, īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs vai naudas sods.

Krimināllieta izskatīšanai nodota Rīgas rajona tiesai.

Tiesu kalendārs liecina, ka pirmā tiesas sēde paredzēta 15. jūnijā pulksten 10. Uz apsūdzēto sola sēdies Dmitrijs Saļņikovs, Guļnara Ribakova-Brice, Artjoms Ribakovs un Dmitrijs Moskovs.

Jau ziņots, ka Bezzubovs tika nošauts 2021.gada 14.aprīļa rītā Rīgā, Purvciemā. Izbraucot uz Gunāra Astras ielas, Bezzubova vadītajai automašīnai tika aizšķērsots ceļš un futbola aģenta virzienā no automātiskā ieroča tika raidīti vairāki šāvieni. Nākamajā naktī Mežaparkā tika atrasta sadedzināta uzbrukumā izmantotā automašīna "BMW X5".

Šī gada sākumā Rīgas tiesas apgabala prokuratūra pieņēma lēmumus par sešu personu saukšanu pie kriminālatbildības par pērn aprīlī izdarīto futbola aģenta Romāna Bezzubova slepkavību.

Krievijas Iekšlietu ministrijas darbinieki pēc Valsts policijas pieprasījuma februārī Maskavā aizdomās par futbola aģenta Bezzubova slepkavību aizturējuši starptautiskajā meklēšanā izsludinātos Ivanu Agapitovu un Denisu Koņaškinu.

Policija pērn paziņoja, ka nozieguma motīvus ir apzinājusi un strādā ar divām versijām, taču likumsargi sliecas uzskatīt, ka noziegums nav saistīts ar Bezzubova profesionālo darbību. Policija gan nav precizējusi, tieši ar kādām versijām tiek strādāts.