Tiesās starppilsētu autobusa šoferi, kurš spēkratu vadīja 2,5 promiļu reibumā

Aizgājušajā nedēļā Daudznozaru specializētās prokuratūras prokurors tiesai nosūtīja krimināllietu, kurā apsūdzēts vīrietis, kurš vadīja starppilsētu pasažieru autobusu, atrodoties 2,5 promiļu reibumā, portāls "Delfi" uzzināja Ģenerālprokuratūrā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Saskaņā ar apsūdzību vīrietis, atrodoties alkohola ietekmē (ar alkohola koncentrāciju asinīs vairāk nekā 2,5 promiles), šī gada 7. decembra vakarā Ropažu novadā pa autoceļu Garkalne–Alauksts vadīja starppilsētu pasažieru autobusu. Tā pasažieri ievēroja vadītāja visai agresīvo braukšanu un to, ka viņš, iespējams, atrodas alkohola reibumā. Tika izsaukta pašvaldības policija, kura veica alkohola koncentrācijas pārbaudi, un tika konstatēts, ka autobusa vadītājs ir alkohola reibumā.

Apsūdzētais vīrietis transportlīdzekļa vadīšanas faktu neatzīst.

Prokuratūra norāda, ka, pateicoties konkrētā pasažieru autobusa pasažieru vērībai un atsaucībai kriminālprocess rezultējies ar minētās personas saukšanu pie kriminālatbildības, pirmstiesas kriminālprocesa pabeigšanu un krimināllietas nodošanu tiesai.

Transportlīdzeklis pieder juridiskajai personai un to konfiscēt nedrīkst, savukārt likumā ir paredzēts, ka no noziedzīga nodarījuma izdarītāja piedzen pilnu vai daļēju šā transportlīdzekļa vērtību. Konkrētajā gadījumā tiesa no apsūdzētā var piedzīt pat 26 155 eiro, kas atbilst transportlīdzekļa – autobusa – vērtībai.