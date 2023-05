Tieslietu ministre aicina Tieslietu padomi izvērtēt tiesvedības procesus Rusiņa lietā

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV) 28. aprīlī nosūtījusi vēstuli Tieslietu padomes priekšsēdētājam Aigaram Strupišam ar aicinājumu, respektējot tiesu varas neatkarību, izvērtēt tiesvedības procesus Leona Rusiņa lietā un nepieciešamos uzlabojumus tiesu darba organizācijā, portāls "Delfi" uzzināja Tieslietu ministrijā (TM).

Strupišs līdz 9. maijam aicinājis Tieslietu padomes locekļus nominēt kandidātus darba grupai, kura izvērtēs tiesas lomu šajos procesos un iespējas tos uzlabot, lai izslēgtu šādas traģēdijas.

Preses paziņojumā citēts Strupišs, kurš norādījis, ka, lai gan pirmsšķietami Rusiņa tiesvedībās nav saskatāmi Zemgales rajona tiesas procesuālie pārkāpumi, viņš aicinājis Tieslietu padomes locekļus līdz 9. maijam nominēt kandidātus darba grupai, kas veiks padziļinātu izpēti par informācijas apriti šajos procesos.

Tāpat darba grupa nepieciešamības gadījumā sniegs priekšlikumus, kā šos procesus no tiesu skatupunkta varētu pilnveidot lietās, kas saistītas ar personu aizsardzību pret vardarbību vai tās draudiem.

Vienlaikus AStrupišs atzinīgi vērtē tieslietu ministres Lībiņas-Egneres ierosinājumu Tieslietu padomei aplūkot konkrētu situāciju plašākā kontekstā, lai nākotnē pilnveidotu tiesu komunikāciju un veidotu efektīvāku sadarbību ar citām tiesību aizsardzības iestādēm.

Pagājušajā nedēļā tieslietu ministre uzdevusi Tieslietu ministrijai pilnveidot Kriminālprocesa likumu, nosakot vardarbību ģimenē par prioritāri izskatāmu kriminālprocesu. Lai izstrādātu nepieciešamos grozījumus, Tieslietu ministrija ir izveidojusi starpinstitūciju – tostarp, ar tiesnešu, prokuroru u.c. klātbūtni – darba grupu, kas uzsākusi darbu.

Darba grupas priekšlikumus nākamnedēļ iecerēts iesniegt Saeimas Juridiskajai komisijai.

Jau rakstīts, ka, izvērtējot plašsaziņas līdzekļos izskanējušās ziņas, kas norāda uz Valsts policijas amatpersonu iespējamu bezdarbību, Iekšējās drošības birojs (IDB) pēc savas iniciatīvas ir sācis pārbaudi saistībā ar Rusiņu, kurš tagad tiek meklēts par bijušās dzīvesbiedres slepkavību.

16. aprīlī Jēkabpils novadā sava bērna un mātes acu priekšā tika nogalināta 1983. gadā dzimsi sieviete. Slepkavību pastrādāja viņas bijušais vīrs Rusiņš, kurš mēnešiem ilgi sievietei draudēja un viņu vajāja, par to regulāri tika ziņots policijai, bet sieviete pasargāta netika.

Portāls "Delfi" vēsta, ka letālais uzbrukums aprīlī nebija pirmā reize, kad Rusiņš uzbruka sievietei ar nazi. Viņas radi stāstījuši, ka uzbrukums noticis arī 2022. gada 18. februārī pie iepirkšanās centra "Sēlija". Rusiņš tur sievietei uzbrucis ar nazi, no kā palikušas skrambas no naža griezieniem uz sejas un rokām. Par to Rusiņam piemēroja 500 eiro sodu.

Līdzīgas problēmas radušās arī citai Rusiņa bijušajai dzīvesbiedrei, kuru arī viņš pēc izšķiršanās sācis terorizēt. Arī šī sieviete uzsvērusi, ka no tiesībsargiem gaidīto palīdzību īsti nav saņēmusi – viņa rakstījusi iesniegumus policijai, vēstules Valsts prezidentam un tiesībsargam, taču "tas neko nedeva". Sieviete pašlaik cenšas neatklāt savu dzīvesvietu, jo baidās, ka "viens nepareizs solis, un viss būs pagalam", proti, ka viņa var būt nākamais upuris.

Ruks ir uzdevis sākt dienesta pārbaudi, lai "pārliecinātos, ka policisti ir rīkojušies atbilstoši normatīvajam regulējumam, pietiekoši aktīvi un profesionāli".