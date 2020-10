Tiesneses slimības dēļ pārceļ Juraša lietas izskatīšanu

26. oktobrī paredzētā tiesas sēde, kurā uz apsūdzēto sola sēdies 13. Saeimas deputāts Juris Jurašs (JKP) netika izskatīta tiesneses slimības dēļ, portālu "Delfi" informēja Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas pārstāve Oksana Hvostova.

Nākamā tiesas sēde nozīmēta 28. oktobrī pulksten 13.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka Jurašs Jurašs saukts pie kriminālatbildības par valsts noslēpuma apzinātu izpaušanu.

Kā ziņots, Jurašs publiski paziņoja, ka viņam piedāvāts kukulis, lai bijušā VAS "Latvijas Dzelzceļš" (LDz) vadītāja Uģa Magoņa un Igaunijas uzņēmēja Oļega Osinovska kriminālprocess tiktu pārkvalificēts no kukuļdošanas uz tirgošanos ar ietekmi. Jurašs tolaik vēl Jaroslava Streļčenoka vadīto KNAB un Ērika Kalnmeiera vadīto prokuratūru informēja par to, ka viņu mēģināts piekukuļot. Jurašs apgalvoja, ka nesekojot reakcijai un izmeklēšanai no šo iestāžu puses, viņš nolēma par notikušo informēt sabiedrību, izmantojot plašsaziņas līdzekļus – žurnālu "Ir" un Latvijas Televīziju.

Lēmumu par saukšanu pie kriminālatbildības Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas prokurors Jurašam izsniedza 2019. gada 8. februārī.