Trešdien Latvijā reģistrētas 133 avārijās; gājuši bojā divi cilvēki

Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 133 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas 15 personas un divas gājušas bojā, portāls "Delfi" uzzināja Valsts policijā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Visvairāk negadījumu – 86 –, reģistrēti Rīgas reģionā. Šajā reģionā cietuši 10 cilvēki, no viņiem divi velosipēdisti un trīs elektrisko skrejriteņu vadītāji. Latgalē reģistrēta 21 avārija. Šajos negadījumos cietuši trīs cilvēki, no kuriem viens bijis velosipēdists, bet divi cilvēki, no viņiem viens velosipēda vadītājs, gājuši bojā.

10 avārijas reģistrētas Zemgalē, kur cietis viens cilvēks, deviņas – Kurzemē, kur arī bijis viens cietušais, bet septiņas avārijas fiksētas Vidzemes reģionā.

Kopumā ceļu satiksmes jomā pieņemti 383 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 172 par ātruma pārsniegšanu un trīs par agresīvu braukšanu.

Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā uzsākts viens administratīvo pārkāpumu process un seši kriminālprocesi.