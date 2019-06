Trešdien ugunsgrēkos cietis viens cilvēks, bet izglābti divi

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no 12.jūnija pulksten 6.30 līdz 13. jūnija pulksten 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 65 izsaukumus, no kuriem 30 bija uz ugunsgrēku dzēšanu, 30 uz glābšanas darbiem un pieci maldinājumi, portālu "Delfi" informē dienestā.

Trešdien pulksten 8.22 VUGD saņēma izsaukumu Valmierā par to, ka deg vieglā automašīna. Ugunsdzēsējiem glābējiem ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka deg uz piekabes esoša vieglā automašīna un piekabe sešu kvadrātmetru platībā.

Ugunsgrēkā cieta cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Pulksten 9.34 ugunsgrēks tika likvidēts.

Pulksten 16.24 tika saņemts izsaukums uz Krustpils novada Krustpils pagastu, kur, saskaņā ar sākotnējo informāciju, dega kūdra. Ugunsdzēsējiem glābējiem ierodoties konstatēts, ka vairākās atsevišķās vietās deg sausā zāle ar kūdras zemsedzi. Pulksten 20.29 ugunsgrēks tika lokalizēts. Tā degšanas platība bija 5000 kvadrātmetru. šobrīd ugunsgrēka likvidācijas darbi turpinās.

Pulksten 23.53 tika saņemts izsaukums uz Jauno ielu Limbažos, kur dzīvojamās mājas kāpņu telpā bija jūtams sadūmojums. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka deg bērnu ratiņi kvadrātmetra platībā un ēkā izveidojies spēcīgs piedūmojums. Izmantojot izbīdāmās kāpnes, ugunsdzēsēji glābēji no otrā stāva balkona izglāba divus cilvēkus un caur kāpņu telpu evakuēja 10. Pulksten 1.53 ugunsgrēks tika likvidēts.

Naktī pulksten 1.03 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Skolas ielu Alsungā, kur no dzīvojamās mājas bija redzami dūmi. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka ar atklātu liesmu deg dzīvoklis 40 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās pieci cilvēki, savukārt ugunsdzēsēji glābēji evakuēja vienu cilvēku un, izmantojot izbīdāmās kāpnes, no otrā stāva izglāba vienu cilvēku. Pulksten 2.41 ugunsgrēks tika likvidēts.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, sausā zāle, kūdra, siena ruļļi, divi koki, elektrības instalācija, elektrības līnijas balsts, sadzīves mantas, paletes un konteiners, bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens, vieglā automašīna, pirts, terase un

saimniecības ēka, divas saimniecības ēkas, dzīvojamās mājas ārsiena.

Palīdzot nelaimē nokļuvušiem cilvēkiem, trešdien Liepājā ugunsdzēsēji glābēji palīdzēja cilvēkam, kurš bija nokritis starp molu un akmeņiem apmēram divu metru dziļumā – izmantojot glābšanas dēli un virves, ugunsdzēsēji glābēji cilvēku izcēla un nodeva NMPD mediķiem.