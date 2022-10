Trīs vīrus apcietina par laupīšanām Torņakalnā

Valsts policija (VP) atklājusi divas laupīšanas, kas oktobra laikā notikušas Torņkalnā. Kopumā saistībā ar šiem noziegumiem aizturēti trīs vīrieši, kuriem tiesa piemērojusi apcietinājumu, portāls "Delfi" uzzināja VP.

Likumsargi norādīja, ka 1. oktobrī pa dienu Rīgā, Vienības gatves apkārtnē, kāds vīrietis, kurš tobrīd gāja pa ielu, negaidīti saņēmis stipru sitienu pa žokli, pēc kā zaudēja samaņu. Kad cietušais atguva samaņu, viņš konstatēja, ka ir pazudis viņa mobilais telefons un maks, par ko tika informēta policija.

VP Rīgas Zemgales iecirkņa policisti nekavējoties uzsāka notikušā izmeklēšanu. Veicot operatīvos pasākumus, likumsargi noskaidroja, ka šo noziegumu, iespējams, izdarījis 1985. gadā dzimis vīrietis. Jāpiemin, ka viņš jau iepriekš vairākas reizes ir sodīts, pārsvarā – par Latvijā un ārvalstīs izdarītām laupīšanām, kā arī par narkotisko vielu nelikumīgu apriti.

Pagājušo piektdien, 14. oktobrī, policisti viņu aizturēja, un veicot kratīšanas vīrietim piekritīgajās adresēs, policisti atrada un izņēma nolaupīto mobilo telefonu.

VP Rīgas Zemgales iecirknī saistībā ar notikušo ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 176. panta pirmās daļas – par laupīšanu. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Svētdien, 16. oktobrī, tiesa vīrietim piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu.

Savukārt 7. oktobra vakarā VP saņēma informāciju no mediķiem par to, ka medicīnas iestādē nogādāts vīrietis ar dažādiem miesas bojājumiem. Policija ieguva informāciju par to, ka laupītāji viņam uzbrukuši brīdī, kad viņš Rīgā, Torņakalna mikrorajonā, gājis pa ielu. Uzbrucēji bijuši divi, viens no viņiem cietušajam acīs iepūtis gāzi, pēc kā noziedznieki spārdījuši viņu ar kājām, bet cietušais zaudējis samaņu. Kad cietušais atguvies, viņš konstatējis, ka ir nolaupīts mobilais telefons un maks.

Valsts policijas Rīgas Zemgales iecirkņa policisti noskaidroja, ka laupīšanu izdarījuši divi Torņakalna iedzīvotāji, kuri dzimuši 1996. un 1994. gadā. 18. oktobrī likumsargi abus aizdomās turētos vīriešus aizturēja. Veicot kratīšanu laupītāju dzīvesvietā, tika atrasts un izņemts nolaupītais mobilais telefons. Abi minētie vīrieši jau agrāk ir nonākuši policijas redzeslokā par dažādiem noziedzīgiem nodarījumiem, tostarp viens no viņiem ir iepriekš sodīts arī par izvarošanu, bet otrs – par pavešanu netiklībā.

Saistībā ar notikušo ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 176. panta otrās daļas – par laupīšanu, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un probācijas uzraudzība uz laiku līdz trim gadiem.

Ceturtdien, 20. oktobrī, tiesa abiem aizturētajiem vīriešiem piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu.