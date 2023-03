Tukumā aizturēts rūdīts garnadzis – glabātavu apzadzējs

Tukuma novadā martā fiksēti vairāki gadījumi, kad uzlauztas iedzīvotāju mantu glabātavas – šķūnīši vai garāžas, garnadzim paņemot sev līdzi vērtīgākās mantas. Marta sākumā vīrietis pabijis Jaunpils pagastā, Lanceniekos, kur vairāki kaimiņi konstatējuši, ka viņu garāža vai šķūnītis tikuši uzlauzti un no vairākām mantu glabātavām iznesti gan elektriskie instrumenti, gan automašīnu diski un riepas, portālu "Delfi" informēja Valsts policijā (VP).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Naktī no 17. uz 18. martu konstatēta jauna zādzība no kāda Levestes iedzīvotāja garāžas un no divām automašīnām Saldus novadā. Zagtais guvums vēlāk arī nonācis pārdošanā interneta vietnē, kur ar vērīga “pārpircēja” palīdzību policijai izdevās abos kriminālprocesos identificēt zagli un to aizturēt, atgūstot arī lielāko daļu nozagto mantu.

Šī gada marta sākumā Džūkstes pagastā, Lanceniekos, vairāki kaimiņi konstatējuši, ka uzlauztas viņu mantu glabātavas, ar knaiblēm pārspiežot aizdares atslēgu. Pārbaudot, ko garnadzis paņēmis, fiksēts, ka nozagtas dažādas vērtīgas mantas, tostarp arī motorzāģis, figūrzāģis, bormašīna, dažādi instrumenti. Tāpat zaglis novērtējis arī kādu atslēgu komplektu un automašīnas diskus ar riepām. Iedzīvotājiem ziņojot par notikušo, policisti sāka kriminālprocesu un iespējamās vainīgās personas skaidrošanu.

Vienlaikus, policijai šķetinot šos zādzības gadījumus, viens no cietušajiem interneta vidē izvietotā sludinājumā pamanīja viņam piederošo automašīnas disku komplektu un, sazinoties ar pārdevēju, sarunāja tikšanos, lai pārliecinātos vai tie tiešām ir viņam nozagtie diski un noskaidrotu, kur pārdevējs tos ieguvis. Informējot izmeklētāju par sarunāto tikšanos, tās laikā noskaidrots, ka pārdevējs tos nesen nopircis no kādas personas un vīrietis izmeklēšanai varēja uzrādīt arī konkrētāku informāciju par šo vīrieti.

Kamēr noris izmeklēšana šajā kriminālprocesā, policijas rīcībā nonāca informācija par vēl kādu garāžas uzlaušanas gadījumu Tukuma novadā, šoreiz Levestē, kas pastrādāta naktī no 17. uz 18. martu, nozogot tur esošo automašīnas disku komplektu ar riepām un stacionāro urbjmašīnu. Arī par šo gadījumu tika sākts kriminālprocess. Kā norāda likumsargi, arī šoreiz zaglis, par kuru izmeklēšanai jau bija aizdomu ēna, atkārtoti sazinājās ar to pašu pārpircēju – vīrietim atkal piedāvājot automašīnas riepu diskus.

Par aizdomīgo zvanu pārpircējs informēja policiju un šonedēļ, pirmdien, likumsargi garnadzi aizturēja, pie viņa automašīnā atrodot no pēdējās zādzības vietas paņemtos automašīnas riepu diskus un stacionāro urbi. Tāpat, veicot procesuālās darbības, pie viņa tika atrastas arī citas iepriekš nozagtās mantas un liela daļa no tām atgūta, taču dažas mantas zaglis jau bija paspējis pārdot. Šobrīd kriminālprocesā vēl noris procesuālās darbības un tiklīdz būs iespējams, izņemtās mantas tiks atgrieztas to likumīgajiem īpašniekiem.

Par abiem noziedzīgajiem nodarījumiem sākti kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas par zādzību, ja tā izdarīta iekļūstot telpā vai, ja tā izdarīta no glabātavas.

Uzsāktajā kriminālprocesā aizturētais ir kāds 1996. gadā dzimis vīrietis, kuram šķietami mantu zādzība ir primārais iztikas ieguves avots un, iespējams, vīrietis pastrādājis arī citas zādzības. Izmeklēšanā gūtās ziņas liecina, ka, pirms veiktās zādzības Jaunpils pagastā 18. martā, vīrietis bijis ceļā no Saldus, kur tiek turēts aizdomās par zādzību Gaiķu pagastā.

Kā informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņa amatpersonas, pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka aizturētais kādā daudzdzīvokļu nama sētā pārbaudījis stāvlaukumā novietotās automašīnas un no divām, kuras nebija aizslēgtas, nozaga lapu pūtēju, elektrisko logu mazgātāju un slīpmašīnu. Kā noskaidrots, vīrietis lapu pūtēju jau bija paspējis realizēt, nododot to lombardā, taču pārējās zagtās mantas vēl atradās pie viņa.

Šobrīd sāktajos kriminālprocesos turpinās pirmstiesas izmeklēšana un vīrietim jau piemērots aizdomās turētā statuss.