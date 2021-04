Tukumā, iespējams, ar degšķidrumu apliets un aizdedzināts vīrietis (plkst. 23.30)

Iepriekšējā naktī Tukumā, iespējams, ar degšķidrumu apliets un aizdedzināts kāds vīrietis, vēsta "Neatkarīgās Tukuma Ziņas".

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ziņojis, ka piecstāvu ēkā Tukumā degusi apģērbu kaudze un cietuši divi cilvēku, taču viens no cietušajiem izdevumam uzsvēris, ka tā ir maldinoša interpretācija par notikušo, jo patiesībā smagāk cietušais ticis aizdedzināts ar degšķidrumu.

Cietušais uzbrukumā vainojis kādu vīrieti, kurš abiem cietušajiem "uz savu iedomu pamata vai homofobisku motīvu vadīts" esot vairākkārt draudējis un pieprasījis vienā dzīvoklī dzīvojošajiem jauniešiem "aizvākties no pilsētas". Par draudiem ticis ziņots policijai.

Aizvadītajā naktī vienam no vīriešiem uzbrukts, viņš apliets ar degšķidrumu un aizdedzināts, stāstījis cietušais, kurš pats savukārt guvis apdegumus, cenšoties apdzēst draugu. Smagāk cietušais vīrietis ticis nogādāts Apdegumu centrā Rīgā, kur viņš ar 85% ķermeņa apdegumiem ievietots reanimācijā.

"Mēs par šiem draudiem ziņojām gan policijai, gan arī kaimiņa darbavietai, bet nekāda reakcija jau nesekoja… Bija jāsagaida, lai cilvēks tiek sakropļots vai nogalināts!?… Un tagad, kā man telefonsarunā atklāja mamma, policija visu virzot tā, it kā draugs būtu gribējis izdarīt pašnāvību," izdevumam izteicies cietušais.

Valsts policijas Tukuma iecirkņa priekšnieks Janeks Bahs apliecinājis, ka "ugunsgrēkā ir cietušas divas personas", un, lai noskaidrotu notikušā apstākļus, sākts kriminālprocess un notiek izmeklēšana.

Vaicāts par cietušajiem iepriekš izteiktajiem draudiem, Bahs apliecinājis, ka iesniegums par tiem policijā bijis, bet pēc informācijas pārbaudes pieņemts lēmums atteikt uzsākt kriminālprocesu, un šis lēmums nav ticis pārsūdzēts.

Kā piektdienas vakarā vēstīja raidījums "Degpunktā", upuris ir 29 gadus vecs vīrietis, kurš pulksten 4 naktī atgriezies nakts maiņas.

"Viss sākās ar to, ka viņam draudēja viņu nogalināt. Lai mēs visi izvācamies no dzīvokļa un tad ejam uz citu pilsētu dzīvot. Piedraudēja, ka viņu nogalināšot, noslīcināšot vietējā ezerā. Tad mēs vērsāmies policijā, ar iesniegumu par draudiem dzīvībai, bet viņš atrada kaut kādus, es nezinu, kā viņus pat nosaukt, kuri sniedz liecību, ka viņš tur neesot bijis un tāda saruna neeksistējot. Policija uzskatīja, ka tas nekas nav un izbeidza to krimināllietu," raidījumam norādīja Artis, kurš centās glābt draugu un pats cieta no uguns liesmām.

"Tad nākamajā dienā tie divi viņa draugi, es sapratu, tie paši, varbūt citi. Tad viņi nogrūda pa trepēm. Par to mēs policijā neziņojām, jo nebija nekāda jēgas," turpināja Artis. 29 gadus vecajam vīrietim uzbrukts arī ceturtdien pa dienu. Viņam kāpņutelpā uzbruka divi vīrieši, taču vīrietis pašaizsargājas un uzbrucējiem sejā iepūta asaru gāzi no baloniņa.

Valsts policija raidījumam norādīja, ka ir uzsākts kriminālprocess pēc 13. nodaļas "Noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību".

Kā informē "Mozaīka", cietušais nogādāts Valsts Apdegumu centrā (VAC) kritiski smagā stāvoklī. Organizācija aicina visus, kuriem vien ir iespēja, ziedot asins plazmu ar norādi VAC.