Tukuma luterāņu draudzes grēksūdzes laikā garnadzis aiznes ziedojumu kastīti

Tukuma evaņģēliski luteriskās svētās Trīsvienības baznīcā Vasarsvētku dievkalpojuma laikā nozagta ziedojumu kastīte. Precīzs zaudējumu apmērs gan šobrīd nav zināms.

Zādzības faktu portālam "Delfi" apstiprināja draudzes mācītājs Mārcis Zeiferts, piebilstot, ka šobrīd nav aizdomu par to, kurš šo zādzību pastrādājis.

Zeiferts papildināja, ka draudze un vietējā sabiedrība par to informēta "Facebook" kontā.

23. maija ieraksts sociālajā vietnē sākas ar atsauci uz Mārtiņa Lutera teikto: "Kur Dievs būvē baznīcu, tur velns ceļ savu kapellu", kam seko informācija, ka "Vasarsvētku dievkalpojuma laikā, kad draudze ceļos zemojās grēksūdzē, kāds vīrs iznesa ārā nepiestiprināto, brīvi stāvošo ziedojumu kastīti. Pakausi vien varēja redzēt un nesteidzīgo gaitu, ejot ārā pa durvīm. Viņam tā būs bijusi bezizeja vai izmisums, bet draudzei pēdējās trīs svētdienas kolektes".

Valsts policijā portāls "Delfi" uzzināja, ka 25. maijā Tukuma iecirknī saņemts iesniegums, kurā norādīts, ka 23. maijā kāda dievkalpojuma laikā tika nozagta ziedojumu kastīte. Šobrīd nav zināms precīzs zaudējumu apmērs.

Grēksūdze ir viena no luteriskās baznīcas dievkalpojuma daļām, kas seko ievadam, un kurā draudze izsūdz savus grēkus un Dievs kalpo ar piedošanu, liecina informācija Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas mājas lapā.

Policijā turpinās resoriskā pārbaude saistībā ar notikušo, un policija aicina atsaukties aculieciniekus, zvanot pa tālruni 63104109.

Sv. Trīsvienības Tukuma luterāņu baznīca ir viena no vecākajām celtnēm pilsētā, datēta ar 1644. gadu. Baznīcā ierīkots skatu tornis, no kura pilsēta apskatāma no 23,5 metru augstuma, norādīts Tukuma Tūrisma informācijas centra mājas lapā.