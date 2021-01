Tukumnieks veikalā iemaina nereģistrētu gāzes ieroci

Ceturtdien, 28. janvārī, kāds vīrietis veikalā Tukumā nodeva šaujamierocim līdzīgu priekšmetu citai personai, ar kuru pēc neilga laika tika tēmēts pret kādu līdz šim nenoskaidrotu personu, portālu "Delfi" informēja Valsts policijas (VP) pārstāve Dace Kalniņa.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Policijā par notikušo uzsākti vairāki administratīvo pārkāpumu procesi.

Veicot pārbaudi, likumsargi konstatēja, ka 1959. gadā dzimis vīrietis apmeklējis veikalu, nelietojot deguna un mutes aizsegu, kā arī tirdzniecības vietas priekštelpā lietojis alkoholu.

Tāpat policisti noskaidroja, ka vīrietis no savas virsjakas kabatas izņemt šaujamierocim līdzīgu priekšmetu un to nodod citam vīrietim. Izejot no veikala, persona ar ieroci tēmēja līdz šim nenoskaidrota cilvēka virzienā, tādējādi, iespējams, apdraudot viņas dzīvību un veselību.

Policija piebilst, ka abas personas jau iepriekš ir nonākušas policijas redzeslokā par dažādiem administratīva un krimināla rakstura pārkāpumiem.

Ceturtdien policisti vīrieša dzīvesvietā izņēma dezaktivētu un nereģistrētu gāzes ieroci „Umarex". Uz jautājumu, kāpēc ar ieroci tēmējis uz vienu personu, vīrietis nespēja atbildēt.

VP Tukuma iecirknī ir uzsākti pieci administratīvā pārkāpuma procesi.

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā ir noteikts, ka par mutes un deguna aizsega nelietošanu normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 50 eiro. Savukārt, par alkoholisko dzērienu lietošanu publiskā vietā, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību patērēšanai uz vietas atļāvusi pašvaldība vai Valsts ieņēmumu dienests, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 350 eiro.

Trīs administratīvā pārkāpuma procesi ir uzsākti par Ieroču aprites likuma pārkāpumiem. Atbilstoši Ieroču aprites likuma 98. panta otrajai daļai par dezaktivēta ieroča aprites noteikumu pārkāpšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no 50 līdz 500 eiro.

Valsts policija uzsver, ka nelikumīga ieroču glabāšana un lietošana ir nopietns drauds cilvēku veselībai un dzīvībai.