Ugunsdzēsēji ceturtdien dzēsuši trīs auto un stārķa ligzdu

Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 2. maija plkst. 6.30 līdz 3. maija plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 38 izsaukumus, no kuriem 17 bija uz ugunsgrēku dzēšanu, 16 uz glābšanas darbiem un pieci no izsaukumiem bija maldinājumi, ziņo VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas pārstāve Inta Palkavniece

Salīdzinot ar aprīli, ceturtdien laikapstākļu ietekmē būtiski samazinājies ugunsgrēku skaits un netika dzēsts neviens kūlas ugunsgrēks.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji devās uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, meža zemsedze, kūdra, gulšņi, elektrības instalācija un sadzīves mantas, kanalizācijas šahta un caurule, elektrības balsts un stārķa ligzda, trīs vieglās automašīnas, kūts ar siena ruļļiem un kūtsmēsliem, neapsaimniekota ēka, šķūnis un pirts.