Ugunsgrēkā Jēkabpils novadā cietis cilvēks

Aizvadītajā diennaktī (no 2. marta plkst. 06.30 līdz 3.martam plkst. 06.30) Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēmis 48 izsaukumus – 23 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem četri bija kūlas ugunsgrēki, 17 uz glābšanas darbiem, bet astoņi izsaukumi bija maldinājumi.

VUGD saņēma izsaukumu uz Jēkabpils novada Rites pagastu, kur vienstāva mājā bija dedzis granulu maiss un gruzdējusi grīda pie kamīna 1m2 platībā. Dzēšot liesmas paša spēkiem pirms VUGD ierašanās, cieta cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Dūmu detektors mājoklī netika konstatēts. Ugunsgrēks, iespējams, bija izcēlies no kamīna izkritušas ogles dēļ, kā rezultātā bija aizdedzies granulu maiss pie kamīna un sākusies grīdas gruzdēšana.

VUGD atgādina: rūpējoties par siltumu mājoklī, jābūt piesardzīgiem. Neuzmanīga rīcība un apkures iekārtu nepareiza izmantošana ir vieni no izplatītākajiem ugunsgrēku izcelšanās iemesliem, tāpēc rūpējieties par ugunsdrošību:

• neizmantojiet bojātas apkures iekārtas vai dūmvadus,

• regulāri iztīriet sodrējus no dūmvada,

• nelietojiet benzīnu un citu nepiemērotu degvielu krāsns iekurināšanai,

• kurināmo un citus degtspējīgus materiālus novietojiet ne tuvāk par 1,2 metriem no apkures iekārtas durtiņām,

• nekuriniet apkures iekārtas ar malku, kuras garums pārsniedz kurtuves izmērus,

• nenovietojiet apkures ierīču tuvumā degtspējīgus priekšmetus, piemēram, uz krāsns vai kamīna nežāvē drēbes un apavus.

Tāpat VUGD atgādina: visos mājokļos – gan dzīvokļos, gan privātmājās – obligāti ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, bet privātmājas papildus jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji steidzās arī uz izsaukumiem, kur dega atkritumi, trīs gadījumos – vieglās automašīnas, četros gadījumos – piededzis ēdiens, vadi elektrosadales skapī daudzstāvu ēkas kāpņu telpā, divos gadījumos – saimniecības ēkas un vieglās automašīnas, tvaika nosūcējs daudzstāvu sabiedriskās ēkas virtuvē, vienstāva saimniecības ēkas jumts un garāža, šķūnis un kūts jumts.

Vakar Jēkabpils novada Vīpes pagastā no upes tika izcelts bojāgājis cilvēks un nodots Valsts policijas darbiniekiem.