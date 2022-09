Ugunsgrēkā Jelgavā evakuēti četri cilvēki

Aizvadītajā diennaktī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 49 izsaukumus – 15 uz ugunsgrēku dzēšanu, 22 uz glābšanas darbiem, bet 12 izsaukumi bija maldinājumi, portāls "Delfi" uzzināja dienestā.

Pulksten 23.32 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu Aspazijas ielā Jelgavā, kur piecstāvu dzīvojamā mājā no ceturtā stāva dzīvokļa nāca dūmi. Iekļūstot dzīvoklī, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka cilvēki tajā neatrodas un degšana norisinās vienā no istabām 15 kvadrātmetru platībā. Sadūmojuma dēļ no apkārtējiem dzīvokļiem ugunsdzēsēji glābēji evakuēja četrus cilvēkus. Darbs notikuma vietā noslēdzās pēc stundas.

Savukārt pulksten 18.07 VUGD saņēma izsaukumu uz Limbažu novada Viļķenes pagastu, kur saskaņā ar pieteicēja sniegto informāciju dzīvojamā mājā bija uzsprādzis apkures katls. Notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka ir sabrukusi divstāvu dzīvojamās mājas piebūve, bojāta vieglā automašīna, kā arī dzīvojamai mājai ir vērojami konstrukciju bojājumi. Ugunsdzēsēji glābēji vienu cilvēku nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem, iznesa katlu, nodzēsa gruzdošās ogles, kā arī pārbaudīja, vai sagruvušajās konstrukcijās nenotiek degšana. Darbs notikuma vietā noslēdzās neilgi pēc septiņiem vakarā.

VUGD aicina iedzīvotājus uzmanīgi apieties ar uguni un izmantot apkures ierīces atbilstoši to ekspluatācijā noteiktajam, nepārkurināt krāsnis un nenovietot degtspējīgus priekšmetus pie krāsns, kā arī uzmanīgi dedzināt sveces mājokļos un nesmēķēt iekštelpās.

Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji steidzās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, elektrolīnijas balsts, apgaismes stabs, tramvaja vagons, vieglā automašīna, kravas automašīnas riepa, šķūnis un divos gadījumos bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens.