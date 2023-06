Ugunsgrēkos Valmieras novadā un Daugavpilī divi bojāgājušie

Nedēļas nogalē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 243 izsaukumus, no kuriem 135 bija uz ugunsgrēku dzēšanu. Divos ugunsgrēkos bojā gājuši cilvēki, portālu "Delfi" informēja dienestā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sestdien VUGD saņēma izsaukumu uz Daugavpili, kur piecstāvu dzīvojamās mājas piektajā stāvā dega dzīvoklis. Dzēšanas darbu laikā dzīvoklī atrasts cilvēks, kas bija gājis bojā. No ēkas evakuējās 27 cilvēki. Darbs notikuma vietā noslēdzās pulksten 23.02.

Piektdien pusvienpadsmitos no rīta VUGD saņēma informāciju, ka Valmieras novada Rencēnu pagastā divstāvu dzīvojamā mājā ir izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka dzīvojamās mājas pirmā stāva virtuvē deg grīda. Sadūmotajās telpās glābēji atrada cilvēku, kuru iznesa ārā, bet diemžēl veiktie atdzīvināšanas pasākumi bija nesekmīgi un cilvēks ugunsgrēkā bija gājis bojā.

Piektdien VUGD saņēma izsaukumu uz Sārnates ielu Ventspilī, kur neapsaimniekotā teritorijā dega skaidas un kūdra 1,5 hektāru platībā.

Tāpat piektdien glābēji devās uz Kandavas ielu Rīgā, kur divās vietās teritorijā dega atkritumi, mēbeles, koka baļķi un sausā zāle. Ugunsdzēsēji no liesmām nosargāja blakus esošo ēku un autobusu.

Piektdien pēcpusdienā pēc ceļu satiksmes negadījuma Kauņas ielā Daugavpilī glābēji vienu cilvēku atbrīvoja no vieglās automašīnas un nodeva NMPD mediķiem. Pārējie cilvēki no automašīnām bija izkļuvuši paši saviem spēkiem. Ar absorbenta palīdzību savākts uz ceļa braucamās daļas izlijušais šķidrums. Arī Cēsu novada Līgatnes pagastā pēc ceļu satiksmes negadījuma ugunsdzēsēji no vieglās automašīnas izcēla vienu cilvēku un nogādāja viņu līdz NMPD mediķiem.

Sestdien pusdivos dienā Talsu novada Rojas pagastā dega vieglā automašīna un meža zemsedze. Ugunsgrēkā cieta viens cilvēks.

Sestdienas pievakarē ugunsdzēsēji devās uz Ciemupes ielu Rīgā, kur dega deviņstāvu dzīvojamās mājas jumta terase un jumta konstrukcijas. No ēkas evakuējās 11 cilvēki.

Naktī uz svētdienu VUGD saņēma informāciju, ka Maskavas ielā Rīgā ir izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka ar atklātu liesmu deg divstāvu neapsaimniekota ēka un liesmas strauji izplatās uz blakus esošajām ēkām. No blakus esošās mājas evakuēti pieci cilvēki.

Svētdien tika saņemts izsaukums uz Rušonu ielu Rīgā, kur piecstāvu dzīvojamās mājas piektā stāva dzīvoklī dega bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens. Ugunsdzēsēji izglāba vienu cilvēku, kurš notikumā cieta un nodeva NMPD darbiniekiem.

Tāpat VUGD saņēma informāciju, ka Prūšu ielu Rīgā, kur, saskaņā ar pieteicēja sniegto informāciju, piecstāvu dzīvojamās mājas ceturtajā stāvā bija notikusi eksplozija. No ēkas evakuēti 27 cilvēki un notikumā cieta viens cilvēks, kurš nodots NMPD mediķiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Svētdien pirms septiņiem vakarā Kuldīgas novadā glābēji no dīķa izcēla bojāgājušo, kuru nodeva Valsts policijas amatpersonām.

Tāpat tika saņemts izsaukums uz Mārupes pagastu, kur dega divstāvu dzīvojamās mājas bēniņi un jumts.

Glābēji dzēsa vairākus meža ugunsgrēkus: piektdien Augšdaugavas novada Salienas pagastā dega meža zemsedze 2,95 hektāru platība, ugunsdzēsēji meža ugunsgrēka dzēšanas darbos sniedza atbalstu Valsts meža dienesta darbiniekiem; sestdien Ropažu novada Garkalnes pagastā dega meža zemsedze 3000 kvadrātmetru platībā, dzēšanas darbos piedalījās Valsts meža dienesta un Rīgas mežu darbinieki; svētdien Augšdaugavas novada Līksnas pagastā dega meža zemsedze 5800 kvadrātmetru platībā.

Kopumā aizvadītajās diennaktīs VUGD saņēma 243 izsaukumus – 135 uz ugunsgrēku dzēšanu, tai skaitā 16 uz meža ugunsgrēku dzēšanu, 74 uz glābšanas darbiem, bet 34 izsaukumi bija maldinājumi.