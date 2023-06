Ušakovs vēršas prokuratūrā pret Staķi un prokuroru Zelču par nepatiesu liecību sniegšanu

Eiropas Parlamenta (EP) deputāts, kādreizējais Rīgas mērs Nils Ušakovs (S) vērsies Ģenerālprokuratūrā pret pašreizējo Rīgas mēru Mārtiņu Staķi (PP) un prokuroru Monvidu Zelču par nepatiesu liecību sniegšanu un pierādījumu viltošanu, informēja Ušakovs.

EP deputāts pret Staķi vērsies par nepatiesu liecību sniegšanu un dokumentu viltošanu, bet pret prokuroru Zelču - par dokumentu sagrozīšanu jeb pierādījumu viltošanu un apzināti nelikumīga lēmuma taisīšanu, kā arī par EP deputātu maldināšanu.

Ušakovs prasa sākt izmeklēšanu un saukt Staķi un Zelču pie kriminālatbildības.

Iesniegums saistīts ar kriminālprocesu par braukšanas maksas atvieglojumiem, kas ir ierosināts pret vairākām personām, tai skaitā pret Ušakovu.

Politiķis uzskata, ka viņa vainošana vairāk nekā 10 miljonu eiro zaudējumu nodarīšanā esot absurds. Rīgas domes deputāti kolektīvi nobalsoja par saistošiem noteikumiem. Tā rezultātā Rīgā pensionāri un skolēni varējuši pārvietoties bez maksas visos Rīgas sabiedriskā transporta maršrutos.

"Es lepojos ar šo lēmumu, jo tas bija absolūti tiesisks un likumīgs lēmums," pauž Ušakovs.

Viņaprāt tas bijis tipveida lēmums. Identiski lēmumi par kompensācijām un atlaidēm sabiedriskajā transportā citās Latvijas pašvaldībās tiekot pieņemti regulāri. Pašvaldība kompensē noteiktas iedzīvotāju kategorijas pārvadājumus neatkarīgi no tā, kurš tieši pārvadātājs šos pārvadājumus veic.

Ušakovs ir pārliecināts, ka šis lēmums neesot ietekmējis pašvaldības uzņēmuma "Rīgas satiksme" peļņu, jo no pašvaldības piešķirtajām pārvadājuma kompensācijām tai peļņa neveidojas.

Viņaprāt, pašreizējais Rīgas mērs, iespējams, izmantojot dienesta stāvokli, uzdevis Rīgas pašvaldības izpilddirektoram izmantot "Rīgas satiksmes" kapitāldaļu turētāja tiesības, lai piespiestu "Rīgas satiksmes" valdi veikt apzināti nepatiesus aprēķinus un viltot grāmatvedības dokumentus, lai šķietami pamatotu uzņēmuma zaudējumus.

Ušakovs uzskata, ka Zelčs sniedzis apzināti nepatiesus apgalvojumus un apzināti ietvēris nepatiesas ziņas kriminālprocesuālos dokumentos.

Kā aģentūrai LETA skaidroja Staķis, viņš šo rīcību vērtē kā Ušakova gļēvulīgu izmisuma soli.

"Ja draud Eiropas Parlamenta deputāta imunitātes atņemšana un kriminālvajāšana, tad, saprotams, ka jāķeras pie pēdējā salmiņa - sūdzību rakstīšanas ģenerālprokuroram," saka Staķis.

Viņaprāt, Ušakova mērķis ir pasniegt šo krimināllietu kā "politisku izrēķināšanos". Tā neesot taisnība, jo šī lieta neesot sākta ne pēc Staķa, ne pēc Rīgas pašvaldības iniciatīvas.

"Vienlaikus Rīgas domes pienākums ir sadarboties ar izmeklēšanu. Kas attiecas uz pārmetumiem, kuri adresēti man, tad tie ir murgi. Cienījami būtu pierādīt savu patiesību tiesā, nevis mētāties ar absurdiem apgalvojumiem publiskajā telpā," saka Staķis.

Viņš atgādināja, ka saistībā ar pilsētas saimniecību kopumā bija uzsākti 40 kriminālprocesi, kamēr Rīgas domē pie varas bija "Saskaņas" vadītā koalīcija. Staķis cer, ka šī lieta noslēgsies ar ātru un taisnīgu rezultātu.

Kā ziņots, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) rosinājis Ģenerālprokuratūrai apsūdzēt bijušo Rīgas mēru Ušakovu, viņa toreizējo vietnieku Ameriku un vēl vairākas personas lietā par aptuveni desmit miljonu eiro zaudējumu radīšanu Rīgas pašvaldībai un tās kapitālsabiedrībai.

KNAB nodeva Ģenerālprokuratūrai kriminālprocesu, kurā ieguva pietiekamus pierādījumus, ka četras bijušās Rīgas domes un tās kapitālsabiedrības amatpersonas, kā arī viena fiziska persona, mantkārīgu mērķu vadītas, radīja minibusu pasažieru pārvadājumu pilnsabiedrībai ienākumus, kuru daļa bija atmaksājama kā regulārs kukulis skaidrā naudā divām bijušajām Rīgas domes augstākajām amatpersonām, aģentūru LETA informēja KNAB.

Noziedzīgo nodarījumu rezultātā pašvaldībai un tās kapitālsabiedrībai radīts vairāk nekā 10 miljonu eiro mantiskais zaudējums.

KNAB izmeklēšanā iegūtie pierādījumi liecina, ka bijušais Rīgas domes priekšsēdētājs un viņa vietnieks, izmantojot savu kā pašvaldības vadošo amatpersonu dienesta stāvokli, pieprasīja no fiziskas personas - minibusu pasažieru pārvadājumu pilnsabiedrības pastarpinātā īpašnieka - kukuli lielā apmērā.

Izmeklēšanā noskaidrots, ka bijušais Rīgas domes priekšsēdētājs, viņa vietnieks un pilnsabiedrības pastarpinātais īpašnieks vienojās par nepieciešamajām darbībām, lai īstenotu kukuļošanu.

Vienošanās paredzēja veikt izmaiņas normatīvajos aktos, lai pilnsabiedrība varētu saņemt no Rīgas domes caur tās kapitālsabiedrību maksājumus par pasažieru ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu, un 30% no šiem ieņēmumiem katru mēnesi skaidrā naudā kā kukuli maksāt Rīgas domes priekšsēdētājam un viņa vietniekam. Šādus papildu ienākumus pilnsabiedrība un tās dalībnieki guva no 2018.gada maija līdz 2020.aprīlim.

Lai panāktu grozījumus normatīvajos aktos, divas citas pašvaldības kapitālsabiedrības amatpersonas sagatavoja un sniedza lēmumpieņēmējiem nepatiesu informāciju par braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas pamatotību un ietekmi uz pašvaldības un tās kapitālsabiedrības saimnieciskajām interesēm.

Noziedzīgajā nodarījumā iesaistītās personas apzinājās braukšanas maksas atvieglojumu ieviešanas prettiesiskumu un zaudējumu radīšanu Rīgas domei un tās kapitālsabiedrībai. Noziedzīgo nodarījumu rezultātā radītas smagas sekas - pašvaldībai un tās kapitālsabiedrībai nodarīts vairāk nekā 10 miljonu eiro mantiskais zaudējums.

KNAB rosinājis sākt kriminālvajāšanu pret četrām bijušajām valsts amatpersonām un vienu fizisku personu, kā arī turpināt pirmstiesas izmeklēšanas laikā uzsākto piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanas procesus pret četrām juridiskām personām, kuru interesēs īstenoti noziedzīgie nodarījumi.

KNAB šo kriminālprocesu 2023.gada 13.februārī izdalīja no iestādes 2019.gadā sākta kriminālprocesa.

KNAB izmeklēja kukuļa lielā apmērā piedāvājuma pieņemšanu, ja kukuli pieprasījusi valsts amatpersona, kas ieņem atbildīgu stāvokli, kukuļa lielā apmērā piedāvāšanu un apsolīšanu pēc tā pieprasīšanas, kā arī dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kas izraisījusi smagas sekas.

Marta beigās "Latvijas Televīzijas" raidījums "de facto" vēstīja, ka minētajā lietā iesaistīti arī Rīgas domes Satiksmes departamenta kādreizējais vadītājs Emīls Jakrins un pašvaldībai piederošās "Rīgas satiksmes" bijušais vadītājs Leons Bemhens, Amerika kādreizējais partijas biedrs Aleksandrs Brandavs, kura vārds ir saistīts ar uzņēmumu "Rīgas mikroautobusu satiksme" (RMS). Brandavs 2018.gadā bija RMS patiesais labuma guvējs.

Ušakovs un Ameriks patlaban ir Eiropas Parlamenta (EP) deputāti.

Tāpat ziņots, ka Rīgas pilsētas tiesa pērn decembrī attaisnoja Ušakovu krimināllietā par aizliegtas videonovērošanas ierīces glabāšanu. Prokuratūra apsūdzību Ušakovam uzrādīja 2021.gada nogalē pēc Krimināllikuma panta par sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu, ierīču vai instrumentu aprites aizlieguma pārkāpšanu.

2021.gada novembrī EP atcēla Ušakovam deputāta imunitāti.