Uzdodoties par bankas darbiniekiem, viltvārži izkrāpuši vairāk nekā 27 000 eiro

Neraugoties uz Valsts policijas (VP) un banku aicinājumiem būt atbildīgiem un neizpaust savus internetbankas pieejas datus, aizvien tiek saņemti iesniegumi no personām, kurām izkrāpti finanšu līdzekļi, portālu "Delfi" informēja VP.

Otrdien, 9. martā, VP Brasas iecirknī tika saņemta informācija no kādas iedzīvotājas, no kuras bankas konta pazuduši 9000 eiro. Vēlāk tika noskaidrots, ka cietušajai personai bija zvanījis viltvārdis – "bankas darbinieks", kurš apgalvoja, ka strādā "Swedbank" un ka personas bankas kontā tiek veiktas nelikumīgas darbības. Lai šīs darbības pārtrauktu, personai prasīts pieslēgties savam "Smart ID".

Līdzīga informācija par krāpšanas gadījumu VP ir saņemta aizvadītajā piektdienā, 5. martā. Proti, kāda sieviete bija saņēmusi zvanu no personas, kura runāja krievu valodā un arī apgalvoja, ka ir "Swedbank" bankas darbinieks, un informēja, ka personas kontā notiek nelikumīgas darbības. Lai šīs darbības pārtrauktu, personai prasīja nosaukt savas bankas kartes numuru, kā rezultātā tika izkrāpti 2085 eiro.

Tāpat policija piemin, ka 4. martā Teikas iecirknī tika saņemts iesniegums no iedzīvotājas, kura 2. martā bija saņēmusi zvanu no telefonkrāpnieces. Arī šī zvanītāja apgalvoja, ka ir bankas darbiniece, un veica līdzīgas darbības kā iepriekš minētajos gadījumos, kā rezultātā no personas konta izkrāpti 16 148 eiro.

Valsts policija atgādina būt uzmanīgiem un nekādā gadījumā svešiniekiem neatklāt savu bankas kontu pieejas datus. Ne banku, ne citu valsts iestāžu darbinieki nekad neprasīs atklāt šādu informāciju. Tas, ka telefonsarunas laikā uzrādās Latvijas numurs vai pat valsts iestādes nosaukums, nenozīmē, ka zvana tiešām no Latvijas. Krāpnieki spēj ģenerēt telefonu numurus, atzīmē likumsargi.