'Var zvanīt arī no jūsu numura' – telefonkrāpnieki izmanto jaunas viltības

Viltus banku darbinieki izmanto jaunus veidus, kā iegūt cilvēku uzticību, lai iegūtu viņu datus – pēdējās nedēļas laikā novērota tendence, ka blēži zvana it kā no citiem Latvijā reģistrētiem eksistējošiem numuriem, portālu "Delfi" informēja mobilo sakaru operatori.

"Iepriekš krāpnieki zvanīja no eksotisku valstu numuriem, piemēram, Latīņamerikas vai Āfrikas, bet šobrīd tikpat labi viņi var zvanīt arī no jūsu numura," portālam "Delfi" norādīja "Tele2" pārstāvis Oskars Fīrmanis. Viņš atzina, ka šobrīd cietušais var būt ne vien tas, kurš atklāj sensitīvu informāciju un kuram tiek izkrāpta nauda, bet arī tas, no kura numura it kā tiek zvanīts. "Realitātē gan no šī numura jeb SIM kartes zvans netiek veikts, lai arī numurs ekrānā parādās. Labā ziņa ir tā, ka cilvēks, no kura numura zvana, neriskē ar finansiāliem zaudējumiem. Tikai to, ka, iespējams, viņam atzvanīs," sacīja Fīrmanis.

"Esam saskārušies ar situācijām, kad, atzvanot uz šādu krāpnieku izmantotu numuru, cilvēks izsaka draudus numura īpašniekam. Aicinām cilvēkus būt ļoti uzmanīgiem, atbildot uz zvaniem, saņemot ziņas no nepazīstamiem telefona numuriem un noteikti neatklāt zvanītājam personas datus vai bankas pieejas," iepriekš portālam "Delfi" norādīja "Bite" Korporatīvo un sabiedrisko attiecību vadītāja UnaAhuna-Ozola, uzsverot, ka šāda zvana saņemšanas gadījumā var vērsties policijā ar iesniegumu, informējot par radušos situāciju.

Patiesie zvanītāji nav zināmi

"Mēs apkopojam šos zvanus un mēģinām atrast, no kura operatora zvani ir ienākuši, jo realitātē šis zvans netiek veikts caur mūsu tīklu. Pēc tam mēs sazināmies ar starpoperatoru, lai tie atrod nākošo ķēdēs posmu un informē, ka šie zvani ir manipulatīvi un turpmāk liedz veikt šādus zvanus. Diemžēl šis process nav ātrs, bet pagaidām vienīgais reālais veids, kā ar šo situāciju operatori cīnās visā pasaulē," atzina "Tele2" pārstāvis.

Valstis, no kurām patiesībā zvani ir veikti, noskaidrot nav iespējams — ķēde līdz reālajam zvanītājam var būt gara. Uzzināt pārējos operatorus, caur kuriem zvans gājis, noskaidrot nav iespējams, norāda uzņēmuma pārstāvis.

Kā portālam "Delfi" norāda mobilo sakaru operatora "LMT" pārstāvis Valdis Jalinskis, pēdējā laikā novērota izteikti pastiprināta telefonkrāpnieku aktivitāte, kuri zvana cilvēkiem, lai izvilinātu banku piekļuves datus, kā zvanītāju norādot viltotus Latvijas telefona numurus. Tas ir tehniski ir iespējams, pateicoties interneta telefonijas iespējām, zvanu centriem un individuālajiem lietotājiem, kā arī negodprātīgiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri iesūta starptautiskajā sakaru tīklā šādus krāpnieciskus zvanus. Šādu zvanu bloķēšana kļūst ar vien sarežģītāka, jo krāpnieki pirms katra zvana var norādīt arvien jaunus, arī reāli eksistējošus telefona numurus, norāda Jalinskis.

Arī Valsts policija pēdējā laikā ir novērojusi arī gadījumus, kad starptautiskās krāpšanu shēmās tiek izmantoti vietējo iedzīvotāju telefona numuri. "Šie gadījumi tiek izskatīti. Aicinām par šādiem incidentiem informēt savu mobilo sakaru operatoru," portālam "Delfi" sacīja policijas pārstāve Gita Gžibovska.