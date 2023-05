VDD vērtē Latvijas uzņēmuma 'Softteh' iespējamo iesaisti Krievijas atbalstīšanā

Valsts drošības dienests (VDD) vērtē Latvijas uzņēmuma SIA "Softteh" iespējamo iesaisti atbalsta sniegšanā Krievijai, ziņo Latvijas Radio raidījums "Atvērtie faili".

VDD esot pievērsis uzmanību Ukrainas valsts iestāžu izplatītajai informācijai par Spānijā bāzētā uzņēmuma "Gavary Group" iespējamu atbalsta sniegšanu agresorvalsts Krievijas armijai.

Līdz ar to VDD atbilstoši savai kompetencei vērtējot ar uzņēmumu "Gavary Group" saistīto Latvijā reģistrēto uzņēmumu "Softteh".

Latvijas Radio vēsta, ka uzņēmumu grupas "Gavary" pirmsākumi meklējami 2012.gadā Krievijā. Tur Maskavas apgabala Obuhovas ciematā esot ražotne, kur izgatavo dažādas lietas no polimēriem - sākot no tūristu matračiem, apaviem un to siltajām zolītēm, līdz moderniem skaņas un siltuma izolācijas materiāliem, kurus izmanto arī sarežģītu tehnoloģiju rūpniecībā.

Kompānijas izveidotājs ir armēņu izcelsmes Krievijas uzņēmējs Hovhanness Kamarjans, kas tika nošauts Maskavas centrā.

Līdz savai nāvei uzņēmējs vairumu firmu bija pārrakstījis uz saviem dēliem – Remu un Džeku. Viņiem ir dubultuzvārds Kamarjans-Dadojans. Uzvārda otrā daļa ir no mātes. Tēvs nodrošinājis dēliem un sievai iespēju dzīvot Spānijā. Viņi kļuvuši par šīs valsts pilsoņiem un tagad biznesu vadot no Barselonas.

Spānijā kompānija "Gavary Group" nodarbojas galvenokārt ar krāsainu auto paklājiņu tirdzniecību, kas izgatavoti no etilēna vinilacetāta, saīsinājumā EVA. Taču Eiropas auditorijai veidotajā mājaslapā uzņēmums reklamē arī savas spējas siltuma, skaņas un vibrācijas izolācijas polimēru ražošanā celtniecībai, ražošanai un dzelzceļam.

Mājaslapas krievu valodas versijā esot atrodama informācija, ka kompānija darbojas arī Rīgā. Galvenajā lapā firma lepojas ar saviem sadarbības partneriem. Tur izvietoti ap 30 uzņēmumu logo. Uzņēmums "Gavary" sadarbojas arī ar "Krievijas dzelzceļu" un Maskavas metro.

Latvijas Radio rīcībā ir ekrānšāviņš no šī gada 12. februāra, kurā starp zīmoliem atrodams arī "Kalashnikov koncern" logo. Šis uzņēmums jau no 2014. gada ir Eiropas Savienības un ASV sankciju sarakstos. Sankciju pamats –"Kalašņikova" koncerns ražo ieročus un munīciju, kas izmantoti Krievijas iebrukumā Ukrainā.

No pērnā gada 8. aprīļa sankcijas kļuva bargākas un ar "Kalashnikov koncern" ir aizliegta jebkāda sadarbība.

"Gavary" ir sadarbības partneris arī trīs citiem Krievijas militārās rūpniecības uzņēmumiem: "KPP Klass", kas nodarbojas ar bruņu izstrādāšanu, "Faradej", kas ražo apavus un apģērbus militāristiem un iekšlietu dienestiem, un "ODK UMPO", kas specializējas lidmašīnu dzinēju ražošanā.

Pārlūkojot vēsturiskās "Gavary" mājaslapas versijas, esot atrodama arī informācija, ka sadarbības partneris ir bijusi Krievijas armija, vēsta "Latvijas Radio".

Lai gan uzņēmuma "Gavary" mājaslapā krievu valodā uz kartes ir atzīmēts, ka firma pārstāvēta arī Rīgā, Latvijā neviena kompānija ar tādu nosaukumu nav reģistrēta. Nav arī uzņēmēju ar dubultuzvārdu Kamarjans-Dadojans. Ar Dadojana uzvārdu reģistrēta firma "Softteh", kas reģistrēta Almāles ciemā, kur atrodas pamests veikals.

Tās īpašniece no pagājušā gada marta ir Gajanē Dadojana-Kaifačjana. Tā ir koncerna "Gavary" abu īpašnieku Rema un Džeka māte.

Savukārt Kokneses pagasta "Ataugu" īpašumā firmai "Softteh" ir reģistrēta noliktava. Arī tur firmas "Softteh" pārstāvjus Latvijas Radio nesastapa. Taču šeit, vienā adresē ar "Softteh" noliktavu reģistrētas četras citas firmas. Trīs no tām ir kokasapstrādes uzņēmumi. Viena no firmām pieder cilvēkam ar armēņu vārdu un uzvārdu. Pēc apsarga teiktā, tas esot teritorijas saimnieks.

Latvijas Radio no viņa noskaidroja, ka patiesie uzņēmuma saimnieki ir Kamarjani-Dadojani. Viņš solīja ar viņiem sazināties. Taču žurnālistiem atzvanīja uzņēmējs Haiks Zakojans. Viņš stāstīja, ka "Softteh" pašreizējie īpašnieki ir Spānijas pilsoņi. Viņi cenšas savu no tēva mantoto biznesu aizvākt no Krievijas. To viņu tēvs esot sācis darīt jau pirms kara un pandēmijas.

Krievijas armijai neko neesot ziedojuši. Tie esot meli. Tieši pretēji, Kamarjani-Dadojani ar viņa, Haika, starpniecību esot ziedojuši Ukrainai. Arī lepošanās mājaslapā par sadarbību ar Krievijas armiju un militāro rūpniecību esot pārpratums.

Latvijā galvenā sankciju politiku koordinējošā iestāde ir Ārlietu ministrija. Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks un politiskais direktors Andžejs Viļumsons Latvijas Radio norādīja, ka par "Gavary" nav zināms, ka kāda Eiropas Savienības dalībvalsts būtu ierosinājusi to iekļaut sankcijās.

Taču, ja informācija, kas ir pieejama publiski par koncerna "Gavary" Krievijas uzņēmumiem atbilst patiesībai, tad šim uzņēmumam esot liels risks tikt pakļautam sankcijām.

Ar informācijas iegūšanu par iespējamiem valsts politikai neatbilstošiem sakariem Ārlietu ministrijai palīdz VDD, kas šim gadījumam esot pievērsis uzmanību.

No kara sākuma VDD esot sācis 10 krimināllietas aizdomās par sankciju pārkāpšanu. Kriminālprocesi ir gan par Krievijai, gan Baltkrievijai piemēroto sankciju iespējamu pārkāpšanu saistībā ar darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Trīs no kriminālprocesiem nodoti prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai.