Vecākiem, kuru bērns saindējās ar metadonu, būs jāizcieš cietumsods

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 26. novembrī atstājis negrozītu Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētie vecāki, kuru bērns saindējies ar metadonu, atzīti par vainīgiem un sodīti ar reālu brīvības atņemšanu, liecina AT mājaslapā pieejamā informācija.

Ar Rīgas apgabaltiesas 28. februāra spriedumu apsūdzētie atzīti par vainīgiem uzrādītajā apsūdzībā, galīgo sodu apsūdzētajam vīrietim nosakot brīvības atņemšanu uz diviem gadiem desmit mēnešiem 15 dienām un probācijas uzraudzība uz vienu gadu desmit mēnešiem. Savukārt bērna mātei – brīvības atņemšanu uz diviem gadiem sešiem mēnešiem 15 dienām un probācijas uzraudzība uz vienu gadu desmit mēnešiem.

Ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu apsūdzētie atzīti par vainīgiem par to, ka būdami personas, no kuriem cietušais mazgadīgais materiāli atkarīgs, vardarbīgi apgājās ar mazgadīgo, nodarot viņam fiziskas ciešanas un pieļaujot, ka viņš saindējas ar vecākiem paredzēto metadonu.

AT atzina, ka apelācijas instances tiesas atzinumi ir pamatoti ar likumu, iegūtajiem, pārbaudītajiem un novērtētajiem pierādījumiem. Nosakot sodu, soda veidu un mēru, sodu pēc noziedzīgo nodarījumu kopības, apelācijas instances tiesa ņēmusi vērā Krimināllikumā definēto soda mērķi un soda noteikšanas vispārīgos principus.

AT lēmumā norādījis, ka apelācijas instances tiesa pamatoti atzina par pierādītu apsūdzēto katra apsūdzību pēc Krimināllikuma 174. panta 2. daļas un Krimināllikuma 131. panta. Proti, par vardarbīgu apiešanos ar savu mazgadīgo dēlu, kas izpaudās kā metadona glabāšanas un lietošanas noteikumu neievērošana, jo pudelītes ar metadona šķidrumu viņi atstāja mazgadīgajam pieejamā vietā, dēls iedzēra šķidrumu un saindējās.

Tādējādi apsūdzēto nolaidības rezultātā tika apdraudēta bērna dzīvība un nodarītas fiziskas ciešanas. Apsūdzētajiem bija zināms, ka metadons glabājams bērnam nepieejamā un neredzamā vietā, kā arī abi zināja, ka metadons tiek glabāts istabā, kurā uzturas bērns. Taču apsūdzētie pienācīgi nerūpējās par to, lai viņam nebūtu pieejamas pudelītes ar metadonu saturošu šķidrumu.

Lai sauktu apsūdzētos pie kriminālatbildības pēc konkrētajiem Krimināllikuma pantiem nav izšķirošas nozīmes tam, vai abi vecāki lietoja metadonu un tieši kuram no viņiem bija izsniegta metadona deva, kuru izdzēra dēls. Viņiem kā vecākiem bija kopīgs pienākums rūpēties par bērnu, taču apsūdzētie pret šo pienākumu izturējās nolaidīgi un neuzmanīgi, kā rezultātā tika apdraudēta bērna dzīvība, nodarītas fiziskas ciešanas un bērns guva dzīvībai bīstamus miesas bojājumus, teikts lēmumā.

Jau ziņots, ka 2017. gadā pēc tam, kad pēc metadona iedzeršanas slimnīcā smagā stāvoklī tika nogādāts divus gadus vecs zēns, Valsts policija aizturēja vecākus un sāka kriminālprocesu.

Valsts policijas rīcībā esošā informācija toreiz liecināja, ka bērna vecāki šo medikamentu lietojuši, lai ārstētos no narkotiku atkarības. Viņi nebija parūpējušies par to, lai šis preparāts neatrastos bērnam brīvi pieejamā vietā, tāpēc bērns to iedzēris.

Informāciju sākotnēji policija saņēma no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, ko bija izsaukuši bērna vecāki.