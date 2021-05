Vecumniekos par mantas bojāšanu un zādzību policisti aiztur četrus iereibušus jauniešus

Šī gada 15. maijā Valsts policijas (VP) Bauskas iecirknī tika saņemts zvans, ka kādai mājai Vecumniekos ir izsisti visu logu stikli, divām personām nodarīti miesas bojājumi, kā arī nozagts mobilais tālrunis un nauda. Likumsargi notikuma vietā aizdomās par minēto noziedzīgo nodarījumu aizturēja četras personas, portālu "Delfi" informēja VP pārstāve Dace Kalniņa

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess un aizdomās turētajām personām piemērots drošības līdzeklis, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu.

Sestdien, 15. maijā, ap pulksten 4 no rīta Vecumniekos četri jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem, būdami alkohola reibumā, nolēma apciemot kādu paziņu. Ierodoties pie paziņas, viņi izsita visus mājas logu stiklus, kā arī divām personām nodarīja miesas bojājumus. Pirms došanās prom, no mājas tika nozagts mobilais tālrunis un nauda.

Viena no cietušajām personām par notikušo informēja policistus, kuri nekavējoties ieradās norādītajā adresē. Laikā, kad Bauskas iecirkņa amatpersonas uzklausīja cietušo liecības un veica notikuma vietas apskati, jaunieši atgriezās, un likumsargi visus četrus aizturēja. Šobrīd 2000., 2001. un 2004. gadā dzimšajiem jauniešiem un 2005. gadā dzimušajai jaunietei ir piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis un izmeklēšana kriminālprocesā turpinās.

Par notikušo policijā uzsākts kriminālprocess par svešas mantas tīšu bojāšanu, par ko var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, kā arī par zādzību ar iekļūšanu, par ko var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.