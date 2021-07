Ventspils novadā glābēji diennakti dzēš paaugstinātas bīstamības ugunsgrēku

Pirmdien, 5. jūlījā, neilgi pēc pulksten 9 ugunsdzēsēji steidzās uz izsaukumu Ventspils novada Piltenes pagastu, kur dega angāra tipa būve pilnā 1200 kvadrātmetru platībā, kurā atrodās ap 1000 siena ruļļu. Šī ugunsgrēka dzēšana joprojām turpinās, portālam "Delfi" ziņoja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve Agrita Vītola.

Dzēšanas darbos Ventspils novadā tika iesaistīti arī divi frontālie iekrāvēji no blakus objekta, kas veda siena ruļļus ārā no angāra, kur tie tika jaukti uz dzēsti. Pulksten 23.46 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika lokalizēts.

Pirmdien pulksten 19.57 VUGD saņēma izsaukumu uz Matīsa ielu Rīgā, kur cilvēkam bija uzkritis sienas fragments. Ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja,, ka nogruvusi vienstāva saimniecības ēkas ķieģeļu siena 20 kvadrātmetru platībā un zem gruvešiem atrodas cilvēks. Ugunsdzēsēji glābēji atbrīvoja cilvēku, novietota uz imobilizācijas dēļa un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Tika norobežota teritorija un nodota informācija Rīgas pilsētas būvvaldei. Darbu notikuma vietā turpināja pašvaldības policija.

Savukārt aptuveni stundu pirms pusnakts, glābēji devās uz Ķegumu, kur divstāvu dzīvojamās mājas pagrabā bija uzsprādzis apkures katls un dega sadzīves mantas divu kvadrātmetru platībā. Notikumā neviens necieta. Pulksten 00.21 VUGD darbu notikuma vietā pabeidza.

Vēl arī pirmdien no ūdenstilpēm glābēji izcēla divus bojāgājušos – Bauskas novadā no upes un Preiļu novadā no dīķa.

Kopumā aizvadītajā diennaktī, laika posmā no šī gada 5. jūlija pulksten 6.30 līdz 6. jūlija pulksten 6:30, VUGD saņēma 70 izsaukumus – 21 uz ugunsgrēku dzēšanu, no kuriem trīs bija meža ugunsgrēki, 41 uz glābšanas darbiem, bet astoņi izsaukumi bija maldinājumi.