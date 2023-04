Vicinājās ar pneimatisko ieroci – tika pie 180 stundām sabiedriskā darba

Rīgas pilsētas tiesa jau pērn piespriedusi 180 stundas piespiedu darba vīrietim, kurš 2021. gadā ar gāzes pistoli uzbruka savam paziņam automazgātavā, kas atrodas Mūkusalas ielā, lasāms publiski pieejamajā anonimizētajā tiesas spriedumā.

"Delfi" par šo gadījumu vēstīja jau dienā, kad tas notika.

Spriedumā lasāms, ka 2021. gada 11. februārī pie cietušā vīrieša pienāca divas personas – notiesātais un vīrietis, pret kuru izdalīts atsevišķs kriminālprocess.

Atrazdamies sabiedriskā vietā, automazgātavā un "Riga Plaza" stāvlaukumā, cilvēkiem klātesot, notiesātā līdzzinātājs izkāpa no automašīnas un savstarpējo attiecību izskaidrošanas nolūkā strauji pietuvojās cietušajam, kurš tajā brīdī atradās automazgātavā un mazgāja automašīnu, pēc kā apgriezās un aizskrēja atpakaļ uz automašīnu, kur paņēma gāzes pistoli, atgriezās automazgātavā, un huligānisku motīvu vadīts, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas, ar paņemto gāzes pistoli, tēmējot uz cietušo, nāca viņam virsū.

Šajā brīdī no automašīnas izkāpa notiesātais, kurš no savām drēbēm izvilka pneimatisko ieroci, un no otrās puses gāja virsū cietušajam, tēmējot uz viņu. Pēc tam cietušajam tika vairākas reizes iesists ar gāzes pistoli pa seju

Tāpat tika sasists cietušā automašīnas stikls.

Uzbrukuma sekas

Tiesas spriedumā arī lasāms, ka cietušais prasījis 5000 eiro lielu morālā kaitējuma kompensāciju. Savu prasību viņš pamatojis ar to, ka ticis apkaunots internetā, ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā.

Viņš arī apgalvoja, ka aptuveni četrus mēnešus cietis no nozieguma, bet palīdzību nekur nav meklējis. Proti, cietušajam bijušas bailes iziet uz ielas, kā arī viņš esot dzirdējis, ka uzbrucēji draugi ar viņu gribot izrēķināties. Tāpat cietušajam uz auss tagad ir pamanāma rēta, kas rada morālās ciešanas – kaunu par rētām, kam nevajadzētu būt.

Tāpat cietušais juties aizskarts, ka notikušais publicēts internetā, jo apkārtējie viņu esot apsmējuši un apmelojuši. Cietušais arī zaudējis daudzus draugus, kā arī nav varējis atgriezties savā elitārajā armijas vienībā, kur vairs neesot gaidīts, jo viņa armijas biedri esot redzējuši video, kurā viņam uzbrukts.

Uzbrucēja stāsts

Savukārt notiesātais vīrietis skaidroja, ka pats nespēj noticēt, ka šādi rīkojies. Konkrēto video sociālajos tīklos esot ievietojusi otra uzbrucēja dzīvesbiedre. Viņš atzina, ka cietušo iepriekš pazinis, bet pēc uzbrukuma atvainojies.

Notiesātais vīrietis tiesai arī uzsvēra, ka ir pārtraucis draudzēties ar agrāko kompāniju. Viņš gan pauda neticību, ka cietušais piedzīvojis tik lielu morālo traumu, jo viņam esot zināms, ka tās pašas dienas vakarā cietušais devies uz atpūtu pie kādiem draugiem.

Tāpat viņš tiesai norādīja, ka, viņa ieskatā, mazas rētas esība katram vīrietim ir normāla, tāpēc neuzskata, ka rētu dēļ kāds varētu no personas novērsties.

Tiesas verdikts

Ar spriedumu tiesa nolēma uzbrucējam piespriest 180 stundas sabiedriskā darba, kā arī 2000 eiro lielu morālā kaitējuma kompensāciju. Tāpat notiesātajam vīrietim nāksies atlīdzināt materiālos zaudējumus 290,40 eiro apmērā.